Ante la poca posibilidad de concretar la Reforma Electoral AMLO activa el Plan B (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de noviembre. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya está muerta la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que propuso al Congreso, porque no ve posibilidad de negociación con la oposición para ser aprobada, por lo que puso en marcha su Plan B que consiste en una reforma a leyes secundarias para reducir recursos del INE.

En la mañanera dijo que sus opositores, que llamó “élite corrupta” después de mencionar al PRI, rechazan la reforma constitucional porque quieren mantener al INE, pues piensan que así tendrían “un instrumento para el fraude” electoral.

“Vamos a presentar una ley que, sin infringir la Constitución, lo que establece la Constitución, nos permita, de todas maneras, lograr ahorros para que no sea tan costoso como lo es el organizar las elecciones, y que en esa ley se prohíba, pero de manera terminante, la compra del voto. Esas son de las dos cosas que van en la ley”, adelantó.

La postura del titular del Ejecutivo federal se dio tras ser cuestionado sobre qué opina de que el PRI adelantó que no apoyará dicha reforma constitucional, lo que significa que Morena y aliados no conseguirían mayoría calificada para aprobar la reforma constitucional.

-¿Ya no se insistiría en negociación?, ¿ya da por perdida la constitucional? -se preguntó al mandatario.

Aseguró que la élite logró convencer a muchos ciudadanos para ponerlos en contra de la iniciativa constitucional, pues también no quieren eliminar a las diputaciones plurinominales a fin de reducir de 500 a 300 curules y establecer que los magistrados y consejeros electorales sean elegidos por el voto ciudadano, lo que evitaría acuerdos cupulares de partidos.

“Entonces, los engañados, muchos, con un buen nivel académico, nada más por honestidad y orgullo deberían de leer la reforma y tener el valor civil para decir ‘me engañaron, me equivoqué, me cae tan mal el Presidente, que ya creo cualquier mentida, no oigo, no veo, no razono, estoy ya dominado por la pasión’, para no decir por el odio porque esos ya son extremos”, criticó.