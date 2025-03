Ante desapariciones PAN propone crear comisión especial (10:30 h)

Oaxaca de JUárez, 18 de marzo. Luego del hallazgo ocurrido en Teuchitlán, Jalisco, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) advirtieron que propondrán la creación de una comisión que atienda el tema de las desapariciones y las fosas clandestinas que existen en el país.

Noemí Berenice Luna Ayala, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro, adelantó que este martes van a proponer a la Junta de Coordinación Política la conformación de dicha comisión.

“Vamos a presentar el acuerdo, habrá que ver qué opinan las demás fuerzas políticas. porque si hace falta”, destacó.

La legisladora expresó que la causa principal de la propuesta de la conformación de la comisión es el clamor de la sociedad civil. Aseguró que no se trata de partidos políticos y que bajo ninguna circunstancia es con el objetivo de desprestigiar a la Presidenta.

“Me parece al revés, ridículo y carroñero que la Presidenta intente minimizar un problema de esta naturaleza para seguir golpeando a la oposición”, refirió.

De acuerdo con la organización Causa Común entre el 2006 y 2024 desaparecieron 23 mil 626 mujeres y 14 mil 316 menores de edad a nivel nacional.

Máximos históricos en desapariciones

Según las cifras de la ONG, en 2024 se alcanzaron máximos históricos en desapariciones de mujeres y menores de edad. En comparación con 2023, el número de mujeres no localizadas aumentó un 54%.

El número de menores de edad desaparecidos también presentó un incremento significativo. En este grupo, el aumento fue del 76%. Estos datos reflejan una tendencia preocupante en el país. La desaparición de mujeres y menores de edad ha mostrado un crecimiento alarmante. La situación requiere atención y medidas urgentes.

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se contabilizaron 12 mil 547 mujeres desaparecidas, lo que equivale al 23% del total de estas.

Cabe destacar que los estados con mayor índice de desapariciones durante el sexenio de López Obrador fueron Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Tabasco. En el Estado de México se registraron 2,060 casos, mientras que en la Ciudad de México hubo 1,263 y en Jalisco, 1,090. Por su parte, Nuevo León reportó 829 desapariciones y Tabasco, 805.

A la par, en el mismo sexenio se registraron 8 mil 597 menores de edad desaparecidos encabezando la lista: Estado de México con mil 780; Ciudad de México, 958; Jalisco, 708; Nuevo León, 594 y Michoacán con 393.

Problema siempre en aumento

De acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), fue en el sexenio del expresidente López Obrador que las desapariciones se agudizaron y el fenómeno se agravó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en su gobierno no se fabricarán verdades. También afirmó que no se ocultará información. Destacó que esto aplica a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). En particular, se refirió al presunto crematorio encontrado en Teuchitlán, Jalisco.

/Foto:Cuartoscuro /Foto:Cuartoscuro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir