Ante actividad del Popocatépetl no se ha decidido pasar a otra fase: López Obrador (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de mayo. Ante la actividad que ha presentado el Popocatépetl, entre la emisión de ceniza y explosiones con expulsión de material incandescente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se ha decidido pasar al siguiente nivel en el semáforo de alerta volcánica, por lo que se mantiene en Amarillo Fase 3 como determinaron las autoridades el pasado fin de semana.

En su mañanera de este 23 de mayo, el presidente López Obrador aseguró que el volcán ha disminuido la intensidad de su actividad y ha expulsado menor cantidad de ceniza, la cual ha afectado principalmente a Puebla donde al menos 40 municipios determinaron la suspensión de clases presenciales y retomar las actividades a distancia, además del cierre del aeropuerto en diversas ocasiones.

“Hay una actitud del volcán no de alarma, ha bajado su intensidad, es menos también la ceniza que emite, básicamente más hacia Puebla, el resto de los estados no tienen lluvia de ceniza y estamos pendientes día y noche de que no haya alarma, nosotros estamos velando”, dijo en su conferencia en Palacio Nacional.