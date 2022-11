Amnesia: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de noviembre. El presidente López Obrador no se acuerda que violó las leyes electorales al pedir, en el futuro, una “avalancha de votos” para mantener la transformación.

Es cierto que en la mañanera del jueves no mencionó específicamente a Morena, o a algún otro partido o aspirante, cuando pidió el sufragio para la transformación, pero no era necesario.

Cualquier mexicano mínimamente informado sabe que se refería a la 4T y a la elección de los abanderados de Morena a la presidencia y al Congreso de la Unión, en el 2024.

Y es que ayer viernes, en su matutino púlpito, quiso justificar: “yo no dije que sea una avalancha de votos, o no recuerdo, para un partido en particular…”

No era necesario que lo especificara. Era obvio.

Para no dejar lugar a dudas volvimos a leer la versión de la mañanera del jueves 17 de marzo.

Dijo textual: “hacia adelante tiene que ser una avalancha de votos. Independientemente del partido o del candidato. Hay que votar por la transformación, por el proyecto de Nación. Eso es lo más importante.”

Dijo más: “no sólo votes por el presidente o la presidenta, si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no los van a ningunear…”

La oposición ya anticipó que va a presentar una queja ante las autoridades electorales por actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos para hacer propaganda.

No le asusta. Le da lo mismo. Sabe que no le va a pasar nada si viola la Ley. Ejemplos que ilustran lo anterior abundan. Siempre ha puesto la justicia por encima del Estado de Derecho. No le vengan con el cuento de que la Ley es la Ley

Se crispa el ambiente por la sucesión del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. Se va al 31 de diciembre del 2022.

De los once ministros que integran la sala superior, hay siete que aspiran a sucederlo. Ellos son: Norma Lucía Piña, Juan Luis González Alcántara, Javier Laynez, Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán.

De la Corte nos llegan quejas por los movimientos de la ministra Norma Piña en medios de comunicación, para autopromoverse. Es la única que abiertamente lo ha hecho.

Tenemos copia de la entrevista que le dio a la W y la que se publicó en El País.

El cotidiano le dio la nota principal a la declaración de Piña de que quiere ser la primera mujer que presida el máximo tribunal.

“Los ministros no vieron con buenos ojos ese pronunciamiento. Ninguno de ellos ha hablado abiertamente sobre ese proceso interno. Refleja una ambición desmedida”, considera una fuente de la SCJN.

Agrega que la postura de la citada ministra en pro de las mujeres no checa siquiera con la composición en su propia ponencia: 38 hombres y 18 mujeres.

La Ciudad de México es epicentro de la derecha y la extrema derecha durante 48 horas. En un hotel de Santa Fe están reunidos, desde ayer, activistas católicos, antiabortistas, homófobos, mochos y anticomunistas de todo el mundo, agrupados en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

En este foro global, organizado por el actor Eduardo Verástegui, participan personajes como Steve Bannon, quien fuera el principal asesor de Donald Trump; y Santiago Abascal, presidente del partido Vox en España.

Asisten también el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente saliente de Brasil, el senador republicano, Ted Cruz; el presidente de Guatemala, Alejandro Giammatei, entre otros.

El único que desentona en ese cónclave de conservadores es el ex expresidente de Polonia, Lech Walesa, de orígen obrero y sindicalista.

Raúl Tortolero, quien va a moderar el panel sobre la derecha en México, nos adelantó su principal planteamiento: Hay que construir una nueva derecha que se base en valores por encima del mercado.

Presentará una agenda de siete puntos entre los que se incluyen la defensa de la fe, de la vida, la familia, la patria, las libertades y los derechos universales.

“En nuestro país la derecha ha sido tibia y por eso el avance del socialismo”, remata.

