AMLO veta a su prima: “no debe de contender por la gubernatura de Chiapas” (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. En el marco de los recientes “destapes” rumbo a las elecciones de 2024 en el que habrá diferentes cargos públicos en juego, algunos rumores se empiezan a aclarar.

Rocio Nahle, actual titular de la Secretaría de Energía, Omar García Harfuch de seguridad y ahora también el subsecretario de la salud Hugo López-Gatell son algunos de los aspirantes de Morena para uno de estos cargos que estarán en juego en las próximas elecciones.

“Quien aspire ser candidato, no puede seguir en el Gobierno, no es un asunto legal, es un asunto moral” respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre candidatos y agregó que todavía no se sabe cuándo se van a separar de sus cargos.

Luego de esto, a López Obrador durante la mañanera de este 22 de septiembre se le cuestionó acerca de los rumores que actualmente ponen a Manuela Obrador, prima de AMLO en una virtual contienda para gobernar Chiapas.

A esto, el mandatario de México señaló que no debe de participar:

“¡No debe de participar!, no quiero que se restablezca el nepotismo, amiguismo, todas esas lacras de la política. ¡No, mi familia no!”, fue la tajante respuesta del titular del ejecutivo al cuestionamiento sobre la intención de su prima de contender.

Asimismo subrayó que mientras él esté en activo tampoco sus hijos deben tomar ningún cargo público, pues refirió que, “estos no deben de desarrollarse a la sombra que por circunstancias fue papá, cada quien debe de abrirse camino”.

Esto ocurre luego de que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, declinara ser aspirante a la gubernatura de Chiapas.

Manuela del Carmen Obrador Narváez tiene una licenciatura en Economía y actualmente es diputada federal por el distrito electoral número 1, con sede en Palenque.

24 Horas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir