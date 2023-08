AMLO va por juez que ordenó parar ataques hacia Xóchitl (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de agosto. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que denunciará por escrito y ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al juez Octavo de Distrito en Materia de Administración de la Ciudad de México, Martín Santos Pérez, quien le ordenó no hablar de la senadora panista, Xóchilt Gálvez.

“La malicia efectiva es de su parte. Y le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez, por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta; además, politiquera”.

Durante la conferencia Mañanera y sin mencionarla ya por su nombre, se refirió a la senadora panista como “la innombrable” mismo término que el Presidente llamó al expresidente, Carlos Salinas de Gortari (PRI).

Por su parte la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que Santos Pérez se está extralimitando de sus facultades. “Y no sólo eso, sino que aprovechándose de un amparo se toman decisiones que violentan la liberta de expresión, no sólo del presidente de México, sino el derecho también a la información de todas las mexicanas y los mexicanos. Y, por supuesto, afecta con ello a la democracia”.

CNDH NIEGA MEDIDAS CAUTELARES A XÓCHITL

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) negó las medidas cautelares a favor de Xóchitl Gálvez Ruiz por los dichos del presidente López Obrador en su contra.

Así difundió la resolución firmada por Omar Jair Pasaran Nieto, director general de la Segunda Visitaduría en la que refiere que el titular del Ejecutivo federal no violentó los derechos humanos de todos los aspirantes del blanquiazul, incluida Gálvez Ruiz.

Además de que no considera que el presidente López Obrador esté interviniendo en el proceso electoral en puerta. “Porque México está viviendo, como nunca antes, es un real contexto de construcción democrática”, se lee en el oficio V2/052355.

QUÉ NO ANDE DE PERDONAVIDAS

Tras asegurar que con el amparo concedido por un juez para que el presidente, Andrés Manuel López Obrador baje de sus conferencias las expresiones que ha señalado en su contra, Xóchitl Gálvez aseguró que sigue “bateando en hit y haciendo carreras”.

Desde Nuevo León, la aspirante a construir el Frente Amplio por México, lanzó un reto al primer mandatario: “yo le digo desde aquí que no ande de perdona vidas, que si hay elementos que la autoridad actúe y lo haga apegado a la ley, verá que no hay nada, solo su miedo, porque ya vio que la esperanza no le pertenece, la esperanza cambió de manos y ahora nos pertenece”, aseguró.

LA SUSPENSIÓN TEMPORAL

El lunes pasado se informó que Gálvez Ruiz recibió de parte del juzgador mencionado una suspensión temporal que mandata al Presidente y funcionarios federales a no mencionarla “con malicia efectiva”.

24 Horas/Foto: @XochitlGalvez

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir