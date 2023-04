AMLO promete dejar sistema de salud “mejor que el de Dinamarca” (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de abril. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que cumplirá cumplir con su promesa de tener un sistema de salud en nuestro país como el de Dinamarca, incluso aún mejor.

Lo anterior fue detallado por el mandatario mexicano en Juchitán, en el estado de Oaxaca, donde supervisó el Plan de Salud IMSS Bienestar.

“Vamos a tener un sistema de salud de primera, yo dije: mejor que el de Dinamarca, ese es el plan”, detalló entre aplausos.

El mandatario mexicano aseveró que aunque sus adversarios se rían, cumplirá dicha promesa debido a que es un “hombre de palabra”.

“Se ríen de mí los adversarios opositores, conservadores, corruptos, cuando digo que vamos a dejar un sistema de salud como el de Dinamarca, dicen ja ja ja, se ríen; bueno, no saben que yo soy hombre de palabra, y que los compromisos se cumplen”, argumentó.

Además, López Obrador apuntó que también los medicamentos serán gratuitos: “no solo el cuadro básico, ¡todos los medicamentos!, porque no se va a cobrar nada, aquí en este hospital no va a haber caja registradora porqué no va a cobrar nada”, agregó.

El tabasqueño apuntó que se está ofrecerá a médicos jubilados, de los cuales apuntó que hay 10 diez mil, que regresen a trabajar con un salario y aparte su pensión.

“Hay 10 mil especialistas en el país, en el seguro social, jubilados, que todavía están en condiciones de dar servicio, porque tienen de 55 a 65 años, están jovencitos, chamacos, chamacas, entonces, ¿qué les estamos ofreciendo a esos 10 mil?, que van a mantener su pensión, y que aparte le damos trabajo, les garantizamos un contrato de cinco años, con su sueldo de especialistas, íntegro”, afirmó.

