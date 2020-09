AMLO no se debería pronunciar sobre México libre, no es su materia: Ciro Murayama (18:30 h)

Fue durante una entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez que el consejero aseguró que no le corresponde al líder del ejecutivo emitir posturas de preferencias políticas sobre temas que corresponden a la democracia de los mexicanos.

“Un presidente debe estar lejos de la conciencia partidista (…) No me imagino la reacción de los simpatizantes de Morena si EPN hubiera festejado que no se le diera de alta a Morena”, dijo.