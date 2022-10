AMLO confunde a Rusia con la Unión Soviética y redes no le perdonan los memes (13:30 h)

Señor #ReyDelCash:

Usted habla de la Unión Soviética como si aún existiera. No extrañan esos errores debido a su ignorancia y su estado de salud. Pero no se preocupe, tiene voceros como @sabinaberman que pueden decir que la URSS sí existe y llamar sicario a quien diga que no. pic.twitter.com/fDQVmZItHY

— Marco Levario Turcott (@Arouet_V) October 27, 2022