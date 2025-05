Amigos piden a Fiscalía pena máxima para presunto feminicida de Hana, ex reina de belleza de Huajuapan (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 5 de mayo. En entrevista colectiva, amigas y amigos de Hana Ali R. S, pidieron la pena máxima para J.D.H.T., alias “EL Joshua”, presunto feminicida de la ex reina de belleza de Huajuapan de León.

Una de las amigas, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que continúen con la investigación porque al parecer hay una tercera persona involucrada.

“Obviamente estamos muy enojados, frustrados y personalmente hay mucha rabia porque era una niña con mucha luz y talento. A la que le faltaba mucho, a quien le fue arrebatada la oportunidad de crecer. Hana quería ser azafata, el año pasado terminó el Cobao, se iba ir, pero por cosas de su relación, ya no pudo continuar con eso”, indicó.

Agradeció a los medios de comunicación y colectivos feministas por dar a conocer lo ocurrido, para que no quedará impune el feminicidio.

“Muchas gracias por darle tanta difusión a Hana por alzar su voz ahora que ya no está. Que no se olvide este caso, que no sea un número más, más bien que se le haga justicia y que se recuerde también por lo que cantaba y bailaba precisamente. Tenía mucho que dar y era mucho más”, expresó.

Fue la tarde del sábado, cuando se realizó una marcha en Huajuapan de León que organizó el colectivo feminista Marea Verde Mixteca que inició en el Hemiciclo a Juárez y concluyó en la plaza de la Libertad de Expresión, para exigir justicia por el feminicidio de Hana Ali R. S.

“Justicia para Hana…Justicia para Hana…No estamos todas nos falta Hana…No estamos todas nos falta Hana…Señor, señora no se indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. No fue suicidio, fue feminicidio, … No fue suicidio, fue feminicidio…”

Al pie de la asta bandera, con fotografías, cartulinas, velas y veladoras, instalaron un altar en memoria de Hana Ali R. S, regidora juvenil del municipio de Huajuapan, quien fue asesinada con disparos de arma de fuego el 24 de abril.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir