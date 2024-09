Amalia Pérez agranda su legado y consigue su séptima medalla en Juegos Paralímpicos (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de septiembre. La para atleta mexicana Amalia Pérez no pudo refrendar su título paralímpico en París 2024, pero hizo historia al conseguir su séptima medalla consecutiva en justas veraniegas.

Amalia participó en la categoría de hasta 61 kilogramos de powerlifting y se tuvo que conformar con el bronce luego de haber ganado el oro en las pasadas cuatro ediciones en la misma categoría.

Pérez, una de las estrellas latinoamericanas de París 2024, levantó sin problemas 126 kgs. en su primer intento y 130 kgs. en el segundo.

“¡Si se puede, si se puede!”, gritaba el público mexicano desde las gradas del Arena La Chapelle mientras la pardeportista se preparaba para su último levantamiento, de 135 kgs, que no pudo validar.

La actuación de Pérez no fue suficiente para superar a la nigeriana Onyinyechi Mark, que subió a lo más alto del podio tras instaurar un nuevo récord paralímpico levantando 147 kgs. en su tercer intento.

Mark hizo de nuevo historia al ejecutar un cuarto levantamiento, en el que batió el récord mundial con 150 kgs.

El segundo puesto fue para la china Jianjin Cui, que logró levantar 140 kgs.

Estos son los séptimos Juegos consecutivos para Amalia Pérez, que ya acumula en su palmarés siete medallas: dos de plata, que ganó en sus dos primeras participaciones, un oro en cada una de las últimas cuatro citas paralímpicas y su nuevo bronce.

Sobre su futuro, la mexicana dijo estar más motivada que nunca para continuar compitiendo, pese a una lesión que arrastra desde hace un tiempo.

Voy a seguirme preparando para la siguiente justa, si es que llego. Si no llego, también bien agradecida por todo el trabajo que yo ya he hecho. Creo que lo he disfrutado al máximo