Alumnos del Cbta 78 bloquean el crucero de la “Y”, exigen salida de directora (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de marzo. Alumnos y docentes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 78 bloquean la carretera federal 175 a la altura del crucero de la “Y”.

Los inconformes exigen la salida de la directora de la institución por acoso laboral a dos profesores.

De igual manera, la acusan de hostigar a los estudiantes de ese nivel educativo ubicado en la colonia Vicente Guerrero perteneciente a la Villa de Zaachila.

Con un camión de la empresa Halcón que previamente retuvieron impiden la circulación en esa vía federal.

Indicaron que no se moverán del lugar en tanto no sean atendidas sus demandas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir