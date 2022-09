Alfredo Adame no teme represalias tras golpiza; “hasta donde tope” (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. El día de ayer se viralizaron fotografías del presentador de televisión Alfredo Adame tras haber recibido una golpiza afuera de su casa, en Tlalpan, supuestamente por dos personas. Sin embargo, la celebridad recalca que no teme a represalias de quienes lo agredieron.

“Me importa un bledo que me tengan ubicado y todo mundo sabe dónde vivo […] Mi papá me enseñó, me dijo, ‘nunca le tengas miedo a nada ni a nadie’ […] Tienen hasta grabado todo mis vecinos. No, bueno, va a ser su palabra contra la mía, porque esto va a ser hasta donde tope”, aclaró.