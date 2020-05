Alertan sobre posible venta en internet de cubrebocas reutilizados y medicamentos clonados (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de mayo. Debido a la pandemia del Covid-19 la venta de insumos médicos y material para sanitización ha aumentado considerablemente, siendo el internet una de las formas de venta más comunes.

Sin embargo, la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) hizo un llamado a tener precaución sobre la compra de estos productos, pues podrían representar un riesgo para quien los adquiere debido a que no cuentan con la calidad recomendada en un inicio sobre los mismos.

Muchos de estos productos se venden a través de páginas en Facebook, lo cual en algunas ocasiones vende productos como cubrebocas reutilizados, gel antibacterial caduco, o incluso hasta medicamentos clonados.

“Se corre el riesgo de que sea un producto caduco, que sea un producto clonado o en el caso de los insumos que no tengan la calidad suficiente”, declaró para El Universal, Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unefarm

Asimismo, Becerra Orozco señaló que para evitar comprar algún cubrebocas reutilizado o un producto clonado o de mala calidad, se recomienda verificar que la pagina de venta digital cuente con el aval de la Cofepris para comercializarlos de manera digital.

“El gran problema es que al ser una cuenta de Facebook personalizado de alguien no sabemos cuál es su giro, nada más que está utilizando el momento, de entrada aunque el producto sea original no está en el almacenamiento correcto de grados de temperatura y al ser una persona que no está bien constituida no sabemos si el producto sea robado, clonado o esté bien almacenado y si se lo toma el paciente no va causar ningún efecto en su cuerpo”, añadió Orozco.

Finalmente, sobre el uso de cubrebocas reutilizados, la Unefarm advirtió el gran riesgo a la sanidad que representa que estos sean desechados y posteriormente recogidos, lavados y revendidos, por lo cual, recomiendan cortarlo, para asegurar que no se le volverá a dar un nuevo uso a dicha mascarilla.

Compartir