Alerta por “cuetes” con el poder de una granada, los R-15 son capaces de ‘volar’ una mano (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de diciembre. El uso de “cuetes” cada vez más potentes ha disparado los accidentes entre menores de edad en el territorio nacional. Y es que ahora se pueden encontrar en redes sociales artefactos pirotécnicos de uso casero como los llamado s R-15, la Garra del Diablo o el Huevo de Codorniz, que tienen la potencia de una granada y que son vendidos a particulares, de acuerdo con autoridades de Protección Civil del gobierno federal.

Las autoridades federales advierten que en estas fechas decembrinas se registra un aumento de quemaduras por el uso inadecuado de este tipo de cohetones e incluso amputaciones por estos artefactos pirotécnicos que son vendidos —sin ningún tipo de regulación— en plataformas como Facebook a través de Marketplace, en donde son ofertados desde 230 pesos por paquete.

En entrevista con Publimetro, el comandante General de la Brigada Rotaria de Seguridad y Rescate, A. C, Rafael Martínez García, aseguró que estos dispositivos de fuego no están regulados y superan los máximos de pólvora que marca la ley, por lo que su explosión puede provocar quemaduras de segundo y tercer grado, así como amputaciones de dedos y manos en menores de edad.

“No se sabe la cantidad de pólvora que tienen este tipo de explosivos, pues no se tiene cuidado en su manejo, tampoco se mantienen medidas de seguridad en su transportación y mucho menos se cuida su conservación, por eso es que muchas veces se producen los accidentes cuando menores de edad maniobran con ellos”, aseguró el brigadista.

El comandante de la Brigada precisó que han confirmado una serie de deficiencias en la elaboración de este tipo de productos que, en la mayoría de las ocasiones, son elaborados por particulares para detonar y no producir luces.

“Encontramos las llamadas palomas que, a veces, tienen muy poquita pólvora y mucho periódico y viceversa, esto puede ser peligroso para cualquier persona pues el efecto es altamente peligroso porque la mecha resulta ser muy corta y la potencia muy fuerte”, advirtió el comandante.

“Hemos visto desde una quemada de segundo a tercer grado con ámpulas. Y es que la piel quemada tiene serias consecuencias para la persona que recibe el daño; dependiendo el nivel de pólvora es el nivel de la quemadura, pero en casos se vuelan hasta los dedos o toda la mano, como si se tuviera una granada, el impacto es similar a este explosivo”.

Al respecto, la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD) alertó del aumento de quemaduras debido al uso de artículos de pólvora, en especial fuegos artificiales y los llamados “cuetes”. Su uso inadecuado, explicó la fundación, “provoca quemaduras de primer y segundo grado por fuego directo, e incluso amputación por la explosión”.

“Los accidentes relacionados con cohetes y pólvora, cuando se emplean en la producción de fuegos artificiales, ocupan 17% de la incidencia de quemaduras por fuego directo y 11% de las quemaduras en general. Lamentablemente los niños son los más afectados, en particular en edades entre los 10 y 14 años, puesto que 60% de los casos se produce durante esta etapa”, expuso la FMD en un comunicado.

Emergencia a tope por quemaduras

Las autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México confirmaron que los servicios de emergencias suelen saturarse en esta época de fin de año debido a que se incrementa el uso de “cuetes” y luces artificiales, lo que es un peligro latente para las personas que los manipulan.

A la par, también se registra un alza de tiendas o establecimientos en donde se venden de manera clandestina estos cohetones que son producidos de manera casera y sin ningún tipo de tratamiento especial como lo marca la ley.

De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, sus hospitales especializados en la atención de quemaduras, atienden al año entre 900 y mil pacientes. Las lesiones leves o graves se originan también porque regularmente los niños guardan en la bolsa del pantalón los cohetes, y con el calor corporal pueden detonar.

A considerar:

En la temporada decembrina aumentan hasta 35% los casos de quemaduras entre menores de edad.

Dato:

Hasta 230 pesos se puede conseguir un paquete de fuegos explosivos de alta potencia como la “Garra del Diablo” o los denominados “R-15″.

Recomendación.

La recomendación de los especialistas es que ante cualquier accidente con fuego se acuda con el médico dermatólogo, quien definirá el tratamiento más adecuado para cada caso. Asimismo, se aconseja evitar el uso de remedios caseros, ya que pueden complicar la atención oportuna de las lesiones.

Esto son los dispositivos explosivos que se venden en redes sociales

-Garra de Hulk

-R-15

-Garra de diablo

-Huevo de codorniz

-Hormiguero

-Ovni

-Toro loco

-Olla

Dos preguntas a:

Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX

¿Qué tan peligrosos son estos cuetes y quemaduras?

— La pirotecnia no es un juego, sabemos que hay muchísimas costumbres y tradiciones muy arraigadas entre los mexicanos para el uso de estos dispositivos, aunque eso no significa que no haya accidentes y justo en esta temporada del año es cuando ocurren más siniestros por la manipulación de pirotecnia.

Por eso recomendamos que siempre que estén supervisados por un adulto, es muy importante el almacenamiento y ver en qué tipos de lugares se vende. Quien decida comprar y hacer uso de estos artefactos explosivos es necesario que lo haga en lugares abiertos y que no haya situaciones de riesgo como tanques de gas. ¿Cuál es el aumento de reportes de quemaduras o de incendios en estas temporadas decembrinas? — Desgraciadamente sí detectamos un aumento en accidentes tanto de incendios como de quemaduras por uso de fuegos artificiales. Por ello, se tienen que tomar todas las recomendaciones posibles para evitar accidentes sobre todo cuando hay menores de edad de por medio. En el entendido de que los fuegos pirotécnicos no son para jugar nunca. Publimetro

