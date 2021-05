Alejandro Murat, socio de “narco-empresario” proveedor de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de mayo. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, es socio del narco empresario Ezio Benjamín Figueroa Vázquez, quien está preso en Estados Unidos acusado de tráfico de precursores químicos de Europa y África hacia México y ser el proveedor de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) para producir metanfetaminas.

Además de Ezio Benjamín Figueroa – empresario de Jalisco –, su hijo Hassein Eduardo Figueroa Gómez también enfrenta los mismos cargos.

Alejandro Murat creó con este empresario jalisciense, proveedor de carteles de la droga mexicanos, la empresa Fashion Rent a Car S. A. de C. V. con domicilio en Cancún, Quintana Roo, ciudad donde fueron identificadas algunas de las operaciones de trasiego que realizaba Ezio Benjamín Figueroa.

La empresa en la que son sociedad fue creada el cinco de enero del año 2005, también en sociedad con los empresarios Gerardo Alberto Gutiérrez Sierra y Ernesto Plascencia Vilchis, para la compra, venta, importación, exportación, distribución, representación, promoción, comercialización, consignación y comercio en general de todo tipo de vehículos automotores, nuevos o usados, así como la transformación y conversión de los mismos.

Ezio Benjamín Figueroa está encarcelado en Estados Unidos; fue detenido en México en el año 2011 y extraditado a ese país. Su hijo, Hassein Eduardo Figueroa Gómez continúa prófugo de la justicia.

La investigación del gobierno estadounidense reveló a la ruta Cancún-Guadalajara como un eje del crimen organizado para el lavado de dinero.

En el caso del socio del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, descubrió que a través de la empresa Desarrollo Arquitectónico Fortia, compañías vinculadas a Ezio Benjamín Figueroa Vásquez y su hijo, Hassein Eduardo Figueroa Gómez, formaron un puente África-América para abastecer de sustancias a los cárteles de la droga.

Alejandro Murat en sus declaraciones patrimoniales anuales a esta empresa en la que es socio del Ezio Benjamín, entre otras empresas que tampoco reporta el mandatario.

Otro de los socios de Alejandro Murat y Ezio Benjamín en esta empresa Fashion Rent a Car S. A. de C. V., es Gerardo Alberto Gutiérrez Sierra, quien ha obtenido contratos del Gobierno de Oaxaca por más de 163 millones de pesos durante precisamente la administración de Alejandro Murat, a través de las empresas con domicilio fiscal falso y llamadas Dragados y Construcciones Cocijo S. A. de C. V. y Desarrollo Hidráulico Constructor del Istmo S. A. de C. V.

Esta empresa de Alberti Gutiérrez Sierra fue constituida el 22 de agosto de 2016 ante la notario número 113, Bárbara García Valencia, en Santa María Huatulco, de acuerdo con el instrumento número 2094 volumen 50.

Su domicilio fue ubicado en la calle Benito Juárez, sin número esquina Avenida Independencia sin número, en la colonia La Soledad del municipio Río Grande, una localidad que pertenece al municipio Villa de Tututepec, Oaxaca; con el objeto social va desde el transporte público federal de carga, la construcción, venta de productos para la construcción, realizar préstamos hasta realizar asesorías contables, entre otras y, con un capital de 100 mil pesos.

Estado20 acudió a este domicilio a verificar la existencia de la empresa, pero únicamente se encontraron casas habitación; los vecinos, además, reportaron no tener conocimiento de esta empresa, así como las personas que habitan en el domicilio indicado.

Los Murat investigados por la Fiscalía de Oaxaca, por delincuencia organizada

En septiembre de 2018, el fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, confirmó que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y su padre el ex mandatario José Murat Casab, son investigados por delincuencia organizada, abuso de autoridad y violencia política.

También es investigado por los mismos delitos, el titular del Secretariado Ejecutivo Estatal del Sistema de Seguridad Pública (SEESSP), José Manuel Vera Salinas. Este funcionario, así como el gobernador y ex gobernador Alejandro y José Murat, fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR), por Guadalupe Díaz Pantoja.

Al ser cuestionado en dos ocasiones, Rubén Vasconcelos puntualizó que “ninguna denuncia que se interpone contra cualquier sujeto particular o funcionario público, se deja de investigar. Nosotros tenemos la obligación constitucional de integrar debidamente todas las investigaciones”.

Lo anterior, durante la conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para informar sobre la desarticulación de cuatro bandas de secuestradores que operaban en distintas regiones del estado, la aprehensión de tres personas presuntamente responsables de dos feminicidios y de 25 personas que pertenecían a un grupo delincuencial que presume ser del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionados supuestamente con el asesinato y tortura de dos taxistas.

La investigación contra el gobernador, el ex gobernador y Vera Salinas, se desprende de una denuncia presentada por Díaz Pantoja, entonces presidenta del extinto Partido de las Mujeres Revolucionarias (PMR), precisamente a partir de la circulación de videos en los que son asesinados los dos taxistas supuestamente por el CJNG. La denuncia fue presentada el 13 de septiembre de 2017 ante la Fiscalía General del Estado y el 13 de septiembre de 2018 ante la PGR amplió su denuncia.

En esos videos, los victimarios de los taxistas lanzan amenazas contra Guadalupe Díaz Pantoja y contra otros líderes sindicales, principalmente del Sindicato Libertad. Los hermanos Villaseca, dirigentes del Sindicato Libertad, se encuentran prófugos por órdenes de aprehensión en su contra por el delito de homicidio; ambos, denunciaron que se trata de acusaciones falsas y de tratarse de un caso político pese a que ayudaron a Alejandro Murat a ganar la gubernatura.

Díaz Pantoja sostuvo en su denuncia, la cual fue dada a conocer públicamente a través de una rueda de prensa, que su mención en los videos su “vida fue vulnerada” porque desde hace dos años sufre la violencia política ejercida por Manuel Vera Salinas y de José Murat, ex gobernador de Oaxaca y padre del actual gobernador, Alejandro Murat.

En ese entonces, la ex líder del PMR y actual dirigente del Sindicato Libertad acusó a la Fiscalía General del Estado de negación, omisión o complicidad, en las denuncias que ha presentado contra estos tres personajes políticos.

www.estado20.mx (nota de Juan Carlos Zavala)

