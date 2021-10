Alcalde señala a cuñado de AMLO de ayudarlo a gestionar $25 millones en Hacienda (20:00 h)

Y tras recordarle que en su informe de labores él mismo hizo esa referencia de que lo acompañó Gutiérrez Müller, el ex alcalde primero negó sus propios dichos, pero tras leerle parte de sus declaraciones textuales y recordarle que hay un video, respondió: “Sí, pero él no entró a Hacienda, él no entró a Hacienda federal. Él y yo fuimos a otros temas también, pero no entró a Hacienda. Una cosa es que me haya acompañado a México, pero no entró a la Secretaría”.