Alberto Esteva pide a líderes piso parejo y certeza en la selección de candidato de Morena (12:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 20 de octubre. El aspirante por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Alberto Esteva Salinas, pidió piso parejo y certeza a los dirigentes del partido en la selección de candidato a la gubernatura de Oaxaca.

Esteva Salinas, ex encargado de la Alcaldía de Álvaro Obregón de la Ciudad de México, propuso para ello a la Consultoría de la empresa Alducin y Asociados para realizar la encuesta.

Manifestó que es importante que la dirigencia tanto estatal como nacional otorgue lo necesario para brindar a los ciudadanos certeza de que sus opiniones serán tomados en cuenta en la encuesta que habrá de realizarse para la selección del abanderado de Morena.

Al ser cuestionado sobre la lista de nombres que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa diera a conocer sobre los posibles candidatos al gobierno del estado, entre los que figuran, senadores, diputados y funcionarios de su gabinete, expresó que era algo que celebraba ya que eso significa que no formaba parte de sus intereses, lo cual le daba mucho gusto.

El ex alcalde encargado de AO, fue tajante de que si se concretaba la imposición en la persona del senador del Verde, el junior Raúl Bolaños Cacho, como candidato de Morena, renunciaría a su aspiración y levaría anclas, “No me voy a prestar a simulaciones y si imponen al senador del Verde Ecologista de México como candidato de Morena, renuncio y salgo del movimiento porque no estoy buscando chamba”.

Por otro lado, rechazó estar realizando actos anticipados de campaña porque él no es funcionario público, por lo que está recorriendo el estado como ciudadano sin ningún apoyo llevando su propuesta de gobierno a los ciudadanos quienes serán los que determinen al candidato, y no como lo hacen otros aspirantes promocionándose con recursos públicos.

Finalmente, Esteva Salinas, dijo que no es un improvisado, cuenta con una trayectoria de más de 30 años en el servicio público federal y estatal, ha laborado con diferentes políticos a nivel nacional y en el estado que lo avalan para aspirar a gobernar su estado natal.

