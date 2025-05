Al menos 8 menores de edad resultaron con quemaduras, dos graves, por irresponsabilidad de colegio privado de Oaxaca (12:30 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 1 de mayo. La irresponsabilidad y falta de precauciones provocaron que al menos 8 menores de edad, alumnos del Colegio “Francoise Dolto” resultaran lesionados por quemaduras de “segundo grado a fondo” durante una pijamada que realizaron al interior de la institución.

Los hechos se dieron el pasado 29 de abril con motivo de la celebración del “Día del Niño y la Niña” cuando directivos del plantel ubicada en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, decidieron prender una fogata, el docente Jonathan Daniel I., quien a su vez es esposo de la directora Ariela S. M., decidió echar alcohol a la fogata lo que provocó el flamazo quemándose el brazo, señaló una madre de una de las menores afectadas.

Una madre de una menor de 4 años, relató que el pasado 29 de abril dejó a su hija a las 7 de la noche en la escuela y alrededor de las 12 de la noche recibió una llamada telefónica para informarle lo sucedido en la cual su menor había resultado con quemaduras.

“No me supieron decir qué había pasado, y que mi hija estaba internada en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, al llegar al hospital me dijeron que la acaban de trasladar al ISSSTE que es donde está internada”, dijo la madre de familia.

“La primera versión de la directora de la institución Ariela S. M., dijo que un fuerte viento había expandido una llama, qué fue lo que había alcanzado a los pequeños y a mi hija, quien sufrió quemaduras de segundo grado a fondo en su cara, piernas y brazos”.

Señaló que su menor hija y otra compañerita de ella, los más pequeños fueron los más afectados ya que por versión de una nena que está consciente, a ellos siempre los ponían adelante y que el profesor Jonathan Daniel, esposo de la directora, prendió la fogata con un bote de alcohol, lo que provocó que se inflamara y se quemara la mano, “votando el bote de alcohol hacia los niños porque para las quemaduras que tienen, la gravedad que tiene mi hija no fue una llamarada simplemente”.

Responsabilizó de los hechos al docente quien hasta ahora no les ha dado la cara “y no sabemos ni su estado de salud, si está hospitalizado ni nada, porque es el único que no nos ha dado la cara”, expresó afligida y molesta la madre del menor.

Indicó que ayer la directora nada más fue en la mañana querer hablar con los padres de familia de los menores afectados “yo me negué a hablar con ellos y de ahí en fuera a mí no me han vuelto a llamar para dar explicaciones o hacerse responsables de todo lo que pasó”.

Mencionó que entre los alumnos lesionados están los pequeños Kinich,Kelly, Kasumi, Franco, Haydeé, Jaciel y faltan más que aún no tiene identificados y no saben de sus condiciones.

Exigió a los directivos hacerse cargo de los gastos médicos que va a implicar la recuperación de los infantes ya que tuvieron lesiones de gravidez por las quemaduras de segundo grado a fondo, además de que paguen la indemnización porque como padres de familia pagan un seguro de gastos médicos en el hospital Reforma y el cual no cubría ese tipo de accidentes.

Además demandan a las autoridades correspondientes la clausura total de la institución y cárcel para el responsable de que todos los niños estén lesionados, “por su irresponsabilidad, negligencia e intento de homicidio en menores de edad, son situaciones delicadas como para que se deje pasar así porque sí y para que el día martes que retomen clases, la escuela siga ejerciendo de esta manera”.

“A la directora y su hija por encubrimiento de los hechos porque lo están encubriendo o sea están dando una versión la cual no es la correcta”, y para evitar evidencias, a los alumnos de primaria, les quitaron los celulares y borraron todo, dijo la afligida madre.

Ante la gravedad de las lesiones de su hija es necesario el traslado a la fundación Michou Mau en Estados Unidos, “son quemaduras de segundo grado a fondo en la cara, otro pequeño igual está grave de la cara pero desconozco su situación”.

“Otra pequeña igual está buscando traslado pero pues no hay alguna institución y queremos que la escuela aporte con la ambulancia aérea, otra pequeña puede perder el brazo por el tipo de quemadura, mientras que otro pequeñito que está en un hospital privado, porque el Civil lo mandó a su casa con un reporte incorrecto”, finalizó.

Esta mañana protestaron en el plantel y colocaron en el portón carteles con nombres de los menores lesionados exigiendo a los directivos asumir su responsabilidad.

