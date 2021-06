Al menos 300 casillas electorales podrían no instalarse en todo el país: INE (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de junio. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo, informó que este domingo, en las elecciones 2021, podrían dejarse de instalar unas 300 casillas en todo el país.

Por ejemplo, en el municipio de Aguililla, en Michoacán, no se instalarán las 3 casillas que corresponderían a ese municipio. En entrevista, el funcionario electoral explicó.

“No es posible instalar casillas si no me equivoco, 3 casillas incluso los accesos carreteros están bloqueados entonces hasta físicamente es difícil pasar con estos paquetes, ahí se decidió incluso no solamente porque no se puede llegar sino por cuestiones de seguridad , no exponer a nadie, de las originalmente previstas, 162 mil 804, alrededor de tres centenas, unas 300, podrían estarse cancelando… 0.002% de todas las previstas, y esto siempre ha sucedido en todos los procesos electorales… No pone en riesgo la elección es muy marginal”, dijo Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE.

Casillas que están en riesgo están en 4 estados del país

Al respecto, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, precisó que las casillas que están en riesgo de no ser instaladas están en cuatro estados del país.

“La enorme mayoría de las casillas se instalarán y funcionarán con regularidad… hoy no tenemos un reporte, eso sí quiero ser enfático, no tenemos un solo reporte de casillas que no se vayan a instalar por cuestiones de inseguridad o de violencia, violencia criminal ni una sola pero si hay estados, en algunas zonas, alguna conflictividad social que probablemente nos lleve a no instalar algunas cuantas casillas: Chiapas, alguna zona de Chiapas, alguna zona de Oaxaca, la región de la meseta tarasca en Michoacán y estamos comen expectativas de que no ocurra algo en algunas casillas en Guerrero”, dijo Lorenzo Córdova, presidente del INE.

Las autoridades electorales precisaron que solamente en caso de que no se instale el 20% de casillas podría anularse la elección, en este caso ese porcentaje sería equivalente a más de 32 mil casillas.

