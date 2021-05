¡Al carajo con eso!: Francisco Garfias (09:00 h)

Oaxaca de dJuárez, 8 de mayo. Las preguntas del reportero fueron suficientes para que el presidente acabara de explotar: ¿Por qué no ha ido a Tláhuac? ¿Por qué no ha visitado los hospitales? ¿Por qué no lo hemos visto ahí?

Cuestionamientos sencillos que muchos nos hacemos a partir de la ausencia injustificada del jefe de la Nación en el sitio de una tragedia que nunca debió de haber ocurrido.

A López Obrador no le gustaron las preguntas. Más bien le incomodaron. Las confundió con grilla política. Dejó ver su malestar con una expresión que sintetiza su postura frente a los reproches por su ausencia: “¡Al carajo con eso!”.

Va textual la respuesta que dio en la mañanera a las preguntas relacionadas con su ausencia.

“No es ése mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho.

“Esto no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo. Ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo”, remató.

De esta respuesta surgen nuevas preguntas:

¿Es hipócrita que un jefe de estado vaya al lugar de la tragedia a solidarizarse con las víctimas?

¿Es demagogia que prodigue palabras de aliento a los heridos y familiares de los muertos?

¿Es conservadurismo recorrer hospitales para acercarse a los heridos?

El mensaje del presidente es indigno de un líder que se jacta de encarnar las esperanzas del “pueblo”.

***

No un buen día para AMLO. Poco antes de su reunión virtual con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, el presidente calificó de “injerencia” el financiamiento de los vecinos del norte a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

El “ridículo diplomático” –como lo califica el consultor Luis Carlos Ugalde– no paró allí.

El gobierno mexicano también envió una nota de protesta a la embajada de Estados Unidos por el mismo motivo. Dice:

“Un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país, la Constitución nuestra lo prohíbe, no se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, es traición a la patria.”

Y le pide a la embajada que confirme si ha apoyado a las dos organización citada, cuyos miembros, asegura, “han sido explícitos en su militancia política en contra del gobierno de México”.

Ya encarrerado, solicitó que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) considere suspender ese apoyo a MCCI.

“Va en contra de relaciones de respeto mutuo y no intervención”, argumenta.

USAID y NED son las organizaciones aludidas. Están fondeadas por el Congreso de Estados Unidos para apoyar proyectos de derechos humanos, democracia, y transparencia alrededor del mundo, dice Ugalde.

Artículo 19 reaccionó a la nota diplomática. En un comunicado sostiene que suspender el financiamiento a MCCI es “un claro revés autoritario contra el derecho de asociación y la defensa de los derechos humanos.”

A pesar de todo, la reunión virtual con Kamala Harris se desarrolló en un tono “cordial, propositivo, de buen humor”, según la cancillería.

El tema del financiamiento al MCCI no fue tocado. Nada de controversia. Migración, cierre de la frontera, economía y vacunas conformaron la agenda de la charla.

En la cancillería nos aseguran que pronto habrá buenas noticias sobre las vacunas. Veremos…

***

Hay cobro de facturas en el TEPJF, luego de la votación que ratificó el retiro de las candidaturas a Félix y Morón.

Nos cuentan que el consejero jurídico de presidencia, Julio Scherer, ha hecho sentir su enojo.

Al magistrado Felipe Fuentes Barrera ya le pasaron costo. Publicaron un artículo en el que lo acusan de utilizar el taller del tribunal para restaurar sus autos clásicos.

La nota había pasado sin hacer mucho ruido, pero José Luis Vargas, magistrado presidente del TEPJF, aliado de la 4T, se ha encargado de darle vuelo. Lleva por lo menos tres entrevistas radiofónicas en las que no desmiente la información, sino que declara que “se está investigando.”

Fuentes Barrera sí desmintió la información. Puso copia de su carta aclaratoria en twitter:

“Es falsa e inexacta la información contenida en el artículo”, escribió.

Los cuatro autos “clásicos” aludidos en la nota están declarados; su compostura se pagó con recursos propios, aseguró. Por separado ha salido a decir “no me voy a dejar presionar”·

FIN.

