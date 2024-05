Agua potable y seguridad, prioridades de Freddy Gil para los xoxeños (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de mayo. El candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia municipal de Santa Cruz Xoxocotlán Freddy Gil Pineda Gopar continúa su campaña electoral en busca del voto que lo lleve al triunfo el próximo 2 de junio.

Entre sus prioridades en su programa de Gobierno buscará que todos los habitantes de esta comunidad conurbada a la capital oaxaqueña cuenten con agua potable en sus viviendas, porque dijo que es una de las demandas más sentidas de la población.

En entrevista con El Heraldo Radio Oaxaca, el abanderado de los partidos PRI,PAN y PRD de Xoxocotlán Freddy Gil dialogó con el periodista Pastor Matías sobre sus propuestas de trabajo.

La seguridad es otro de los temas importantes que le han demandado en su recorrido, por lo que trabajará para brindar a los xoxeños la seguridad, con calles iluminadas para poder transitar libremente y de una forma segura.

“Son temas que no son más que derechos constitucionales, la constitución dice muy claro que las autoridades municipales están obligados a dotar de agua potable, drenaje, alcantarillado y seguridad pública, salud, panteones y mercados, entre otras, entonces yo creo que es una aspiración constitucional, es un derecho por el cual se luchó y que hoy debe ser una realidad, sin embargo, en la actualidad no es así, los xoxeños sufren de carencias”. dijo.

El tema de salud, dijo es otro de los retos que enfrentará su Administración, “te decía que es un reto importante para mí, por ejemplo, saber que en Xoxo no tenemos un centro de salud digno, no tenemos una unidad hospitalaria siendo que tenemos 103 mil habitantes, en mi pueblo con menos de 20 mil habitantes hoy gozamos de un hospital básico comunitario, de una universidad, de una unidad básica de rehabilitación”.

Al ser cuestionado sobre si no ve una campaña débil de su partido en esta elección, el PRI, del cual sus militantes se han ido a otros partidos, “yo creo que la sociedad ha entendido que no es un tema de colores, es un tema de personas, finalmente, los colores no actúan pues, no hablan, somos las personas, los individuos los que con nuestros hechos aprovechamos la situación para ejercer esa ciencia tan hermosa que es la política”.

Tras reunirse diversos grupos de la población como mototaxistas, organizaciones durante sus recorridos en los mercados, a las agencias, señaló que existe la confianza de obtener el triunfo para este 2 de junio “yo creo que tenemos una gran esperanza de poder aprovechar los errores que se han cometido por por diversos gobiernos y hoy la la esperanza nos vuelve a pertenecer a nosotros y está en nuestras manos y yo creo que tengo una gran oportunidad de ganar la elección”, finalizó.