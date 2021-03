Agentes de Estancia de Morelos y El Rodeo de Santiago Atitlán, exigen entrega de participaciones (13:45 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. Autoridades de las agencias de Estancia de Morelos y El Rodeo, del municipio de Santiago Atitlán, denunciaron que no les entregaron los recursos municipales de los ramos 28 y 33 del año pasado, además de que no avalan la elección que se realizó en el 2020 al asegurar que no fueron incluidos en la convocatoria para el proceso de elección.

En conferencia de prensa, Epifanio Mendoza Galán, agente de Estancia de Morelos y Antolino Ortega, agente de policía del Rodeo, acusaron que el ex presidente municipal, Tomás Ortega Vázquez, no les entregó los recursos que les correspondía a estas comunidades.

Dijeron que los pobladores están interesados en recuperar el recurso que asciende más de un millón de pesos para el beneficio de estas comunidades.

Además, insistieron que no están de acuerdo en la elección que se llevó a cabo en el 2020, porque no fueron tomados en cuenta y se violaron los acuerdos que se habían firmado con el municipio en el 2017.

“Nunca recibimos un solo peso por parte del ex edil, y tampoco hizo nada para beneficiar a nuestras comunidades, por eso solicitamos la intervención del gobierno estatal”, declararon.

