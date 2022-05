Agendas política, política exterior, temas migratorios y bilaterales (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de mayo.

1. Agenda política: en encuesta de CBS-YouGov que se dio a conocer en Face the Nation, 69% de las personas participantes expresaron preocupación por el desempeño de la economía y 77% se mostraron pesimistas sobre el costo de bienes y servicios en los próximos meses. 65% consideraron que es lenta la capacidad de respuesta de Joe Biden a temas importantes. El nivel de aprobación de la gestión del mandatario fue del 44%.

2. Agenda de política exterior: Biden concluyó su visita a la República de Corea, en donde confirmó que está preparado para responder a cualquier acción que emprenda Corea del Norte y se reunió con directivos de Hyundai y Samsung para conocer proyectos de inversión en EUA. De ahí continuó su gira en Japón; en conferencia de prensa en Tokio, respondió a una pregunta sobre la disposición de EUA de defender militarmente a Taiwán. En respuesta, dijo que “ese es el compromiso que hemos hecho.” Además, encabezó un acto para presentar el “Marco económico del Indo-Pacífico”, una iniciativa en la cual participan 13 países (EUA, Australia, Brunéi, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, República de Corea, Singapur, Tailandia y Vietnam) para fortalecer sus vínculos económicos y comerciales y contrarrestar a China.

Durante su estancia en Seúl, Biden firmó la iniciativa de ley para otorgar $40 mil millones de dólares de asistencia militar, económica y humanitaria a Ucrania que aprobó el Congreso con apoyo bipartidista.

3. Temas migratorios: el juez Robert Summerhays de la Corte Federal del Oeste de Luisiana emitió el viernes por la tarde un fallo en el cual indicó que debe mantenerse vigente el Título 42, que autoriza la expulsión de migrantes, incluidos solicitantes de asilo. Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca, transmitió el desacuerdo del gobierno federal por considerar que corresponde a CDC, y no a una corte, definir la política de salud pública. Sin embargo, en atención al fallo, el gobierno seguirá aplicando las disposiciones del Título 42 en tanto se apela la decisión de la Corte.

4. Temas bilaterales: en entrevista con el diario Reforma (por suscripción), Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe, explicó la postura del gobierno de México con respecto a la participación de todos los países del continente americano en la novena Cumbre de las Américas (Los Ángeles, 6-10 de junio). Reyes dijo que no es correcto plantear una cumbre, que ellos mismos han anunciado como Cumbre de las Américas, excluyendo a varios países, o algunos países.” Desde su perspectiva, en caso de no asistir AMLO por no ser incluyente la convocatoria, México no pierde sino que gana “legitimidad y autoridad diplomática en la región. EU pierde porque su convocatoria se ve mermada, al no tener la máxima representación de su principal socio político, comercial, económico, financiero, estratégico; es algo que deberían

calibrar ellos.”

