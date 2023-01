Agenda política (09:36 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de enero.

1. Agenda política: a lo largo de los primeros meses de 2023 habrá gran expectativa por conocer la decisión final de Joe Biden sobre sus aspiraciones para buscar la reelección en los comicios presidenciales de 2024. En sus declaraciones más recientes sobre el tema, comentó que iba a analizar la decisión con su familia durante el receso de fin de año. A partir de entrevistas con integrantes del círculo cercano a Biden, Politico señala que el mandatario probablemente oficializará su anuncio hacia mediados de febrero próximo, en fecha cercana a su mensaje anual ante el Congreso sobre el estado de la Unión.

2. Política exterior: al confirmarse en el parlamento israelí la formación de un nuevo gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu, Biden le envió un mensaje en el cual declara su disposición para trabajar de forma conjunta para enfrentar los retos y oportunidades para Israel y la región del Medio Oriente, “incluidas las amenazas de Irán.” Biden se refirió también a su compromiso para dar continuidad a la política de su gobierno hacia la región con las nuevas autoridades israelíes, que contempla la solución de 2 estados y el rechazo a medidas que “amenacen su viabilidad o se contrapongan a los intereses y valores mutuos.”

3. Congreso: El 118 periodo de sesiones del poder legislativo comenzará mañana con el Senado en manos de los demócratas y la Cámara de Representantes con mayoría republicana. En el caso de la Cámara baja, una de sus primeras tareas será la elección de su nueva presidencia. Si bien los republicanos tienen 222 asientos frente a 213 de los demócratas, Kevin McCarthy (R-California), líder de la mayoría, todavía no tienen asegurado 218 votos en su propia bancada para obtener la presidencia. En semanas recientes, se ha dedicado a negociar con las distintas facciones de su partido para asegurar su respaldo, pero hasta el momento, alrededor de 10 representantes del ala conservadora ha retenido su apoyo, por lo cual algunos medios como Roll Call anticipan que habrá varias rondas para elegir a la presidencia.

4. Temas bilaterales: AMLO se ha referido en días recientes en varias ocasiones a la agenda y la logística del viaje de Biden a la Ciudad de México para participar la semana próxima en la cumbre de líderes de América del Norte (CLAN) y en un encuentro bilateral. Biden tiene programada su llegada el lunes 9; hasta el momento, no está confirmado si arribará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o al de la Ciudad de México (AICM). López Obrador le ha dado especial relevancia a este tema, pues considera que de no utilizar el AIFA, sus opositores dirán que dicha terminal aérea no es “confiable.”

