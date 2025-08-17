Aeronave se accidenta durante aterrizaje en aeropuerto de Cuernavaca; reportan quemados (19:50 h)

Morelos, 16 de agosto. La tarde de este 16 de agosto, el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca informó que la aeronave Cessna 150 con matrícula XB-JNK, sufrió un accidente durante un vuelo de adiestramiento, dejando como resultado a los ocupantes con quemaduras de primero y segundo grado.

El incidente ocurrió cerca de las 15:10 horas cuando la aeronave, perteneciente al Centro de Adiestramiento Aeronáutico Profesional, aterrizaba sobre la pista 21.

De acuerdo con un boletín del Grupo Aeroportuario Marina, en el percance no se registraron pérdidas humanas, sin embargo, los heridos fueron trasladados de manera inmediata a un hospital cercano.

Informó que tras el accidente, el personal aeroportuario acudió al lugar para ofrecer los servicios de emergencia conforme a los protocolos establecidos.

Aseguró que Grupo Aeroportuario Marina, a través de la administración del aeropuerto, coadyuvará en las investigaciones correspondientes.

