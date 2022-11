Advierte Germán Martínez desaparición de credencial para votar con fotografía (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de noviembre. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, defendió la permanencia de la credencial para votar con fotografía que expide el Instituto Nacional Electoral (INE) y advirtió que con la reforma electoral, el Ejecutivo pretende falsificarla.

“Está credencial sirve para votar, para hacer trámites en un banco, para inscribir a tus hijos en la escuela o para recibir los apoyos, la quieren falsificar con la reforma; no nos debemos dejar, el INE es de todos, no tiene dueño, yo defiendo una credencial confiable no chafa ni pirata”, señaló el senador en un video publicado en sus redes sociales.

Dijo que en la credencial sólo debe estar el ciudadano, “no debe estar el presidente ni debe estar el gobierno ni debe estar ningún partido político. Está credencial es tuya y te identifica como mexicana o mexicano, yo defiendo un INE de todos, no del gobierno ni de ningún partido, yo defiendo a la democracia, yo defiendo a México”, aseguró.

24 Horas/Foto: Twitter/ @INEMexico

