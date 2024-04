Adrián Uribe anuncia su incursión en la política: “es momento de regresarle algo a mi país” (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de abril. El conductor Adrián Uribe anunció en sus redes sociales que incursionará en la política para regresar todo el apoyo que el público mexicano le ha brindado en su trayectoria artística.

A través de la plataforma X, el también comediante publicó un video explicando su nueva fase como político y reiteró su agradecimiento a todas las personas que lo siguen.

“Hola a todos, quise hacer este video porque tengo algo muy importante que compartirles. Ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado, me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa, a mí de verdad no me queda más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado durante este tiempo”, anunció el actor de 51 años.

El video, publicado hace dos horas, ya cuenta con más de cien mil visitas en la plataforma X. García Uribe no dio más detalles sobre el partido o el posible cargo popular por el que representará a los mexicanos, pero sí aseguró que “se lanzará con todo”.

“Por eso, y después de muchas invitaciones rechazadas, he decidido que este es el momento de regresarle algo a mi país: a todos ustedes. Sí, voy a incursionar en la política y me voy a lanzar con todo y lo voy a hacer por todos nosotros, porque tú y yo sabemos que México necesita más que un político, a un ser humano. Alguien sensible, trabajador, que venga desde abajo y sobre todo que sea honesto”, dijo el comediante.

Por último, reiteró su compromiso a sus 1.7 millones de seguidores: “de verdad no los voy a defraudar, cuenten conmigo, yo sé que contaré con ustedes, muchas gracias”.

¿Quién es Adrián Uribe?

Adrián Uribe es conocido por su trayectoria en proyectos de comedia en televisión y cine, ha presentado a más de 20 personajes en los que destacan: “El Vítor”, “Carmelo” y “Poncho Aurelio”.

También se ha desempeñado como conductor y presentador de diversos programas, como “100 mexicanos dijieron” y “De noche pero sin sueño”. Hasta ahora, el actor no dio detalles sobre si dejará su carrera en la televisión para dedicarse de lleno a la política.

