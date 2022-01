Acusarán penalmente a Samuel García: Víctor Sánchez Baños (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de enero. No se puede gobernar por puntadas chabacanas. Un gobernador no es el virrey todo poderoso. Estimado lector, te digo esto por Samuel García, de Nuevo León, quien sacó a un niño de un orfanato para tenerlo un fin de semana y exhibirlo en redes. Gobernador, no eres dueño de los seres que gobiernas. Sabemos que se presentarán cargos penales por ese hecho y, lo peor, es que está confeso. Y eso que tiene un doctorado en Derecho. De penita ajena.

ZACATECAS: No es suficiente con la millonada que les dan a los partidos políticos y que les reparten con los presupuestos de los institutos electorales. Ahora dan el registro al Partido Encuentro Solidario de Erick Flores, con el disfraz de Encuentro Solidario Zacatecas, pese a que no logró el mínimo de votos. Empezará a chupar la sangre presupuestal el 1 de febrero. La miel caerá en los bolsillos de Nicolás Castañeda. Triste que el pueblo tenga que mantener a estos políticos impresentables.

QUERÉTARO: No entienden las señales. El CENASE frena la operación de la hidroeléctrica de Zimapán y de la planta de ciclo combinado El Sauz, según “denunció” el senador Gilberto Herrera, de Morena. Quizá, el legislador no sabe que la CENASE, que dirige Octavio Mota depende de la secretaria de Energía Rocío Nalhe y, desde ahí, se fija la política energética. No hay luz en muchas poblaciones y escuelas, es culpa de la CFE a la que defiende Gilberto.

VERACRUZ: Con una amplia sonrisa, la presidenta del Congreso, Cecilia Guevara, menciona que no hay pleito con el Senado. Es más, ni siquiera han recibido notificación sobre la creación de una comisión que investigaría al gobierno del estado. No es para amarrar navajas, pero el presidente de la Jucopo, Javier Gómez Cazarín, también morenista, ya tenía un equipo de abogados contratados en la CDMX.

EDOMEX: El alcalde priista de Toluca, Raymundo Martínez, está muy apurado porque no logra recaudar 75% del padrón de causantes. El problema es arrastrado desde el gobierno morenista de Rodolfo Sánchez, que no cobraba impuestos, por lo que frenó obras y no pagó a proveedores. Pero, eso sí, estaban puntuales para el pago de millones a ninis. Con todo y programas sociales, Morena perdió la alcaldía. No todo es regalar.

BCS: En 100 días, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, mejoró los servicios públicos. Están de primer mundo. Algo que ningún político, mucho menos de Morena, ha logrado. Es un ejemplo nacional… que digo nacional, ¡mundial!

QUINTANA ROO: La balacera en Xcaret, en la que fueron agredidos tres canadienses, uno de ellos murió, es el reflejo de la falta de protocolos de seguridad en Solidaridad, que gobierna Lili Campos, del PAN. Indignante e irracional que este tipo de hechos ocurran en centros turísticos. Y, lo peor es la impunidad.

