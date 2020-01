Acusan a Camila Cabello de plagiar a grupo peruano con la canción “My oh my” (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de enero. Escandalizados se encuentran usuarios de las redes sociales, quienes acusan de plagio a la cantante Camila Cabello. Así comienza el 2020 para la artista cubano-estadounidense cuya creciente popularidad podría verse afectada por los recientes señalamientos éticos.

Las acusaciones se fundamentan en que el sencillo “My oh my” de la ex Fifth Harmony suena muy parecido a “Llaman a la puerta“, original del grupo peruano de reggae Tierra Sur.

Los seguidores de la agrupación latina advirtieron al compositor de la pieza, quien aseguró estar enterado del asunto hace varias semanas y no haber recibido alguna notificación al respecto.

El éxito de Camila Cabello forma parte de su más reciente producción, estrenada en 2019. Mientras que la canción de los peruanos, autoría de Pochi Marambio, está sonando desde 1992 como parte del álbum Mi Marimba.

CAMILA CABELLO A LA PALESTRA

Estos son algunos de los comentarios publicados por los usuarios de Twitter como respuesta a @Pochi_TierraSur:

@Ale777PM: “Por favor demándelos, obtenga el dinero que se merece por su arduo trabajo”.

“Ambas son canciones escritas en tonos menores. La de Tierra Sur es en clave de Mi menor, y la de Camila Cabello en Do menor. Ambas comienzan de forma muy similar… La progresión armónica de tres acordes que acompaña los primeros versos es inquietantemente similar”, sostiene una reseña de El Comercio.

Ante estos mensajes de alerta, Marambio respondió al diario peruano que es muy pronto para especular. “Tengo entendido que las empresas, la industria de música internacional, sobre todo el mundo de hip hop y el rap, reconocen qué elementos emplean para sus producciones y respetan y conversan con los autores o sus representantes legales”.

