Acusa ex embajadora Martha Bárcenas misoginia de ingratitud a AMLO y a Ebrard (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de febrero. Desde la mañanera el candidato impulsado por el Presidente de México, titular de Relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, respondió molesto contra la ex embajadora de México en Estados Unidos Martha Barcenas, al sentirse acosado por la diplomática.

Martha Bárcenas por su parte respondió y rechazó las acusaciones de Ebrard “Me acusa de manera misoginia de ingratitud”.

Uno @m_ebrardataca, miente y calumnia desde el poderoso atril de la mañanera. Yo sostengo la verdad desde el retiro, en mi casa. Sin los símbolos del poder. Y reitero mi respeto y mi gratitud al presidente de la República.@lopezobrador_

El Presidente Andres Manuel Lopez Obrador tomó postura frente a los dos morenistas y calificó a Martha Bárcenas como integrante del bando de Marcelo Ebrard, quien diplomáticamente contestó que ella siempre dijo la verdad en el desempeño de su cargo.

El hecho

Todo inició cuando el pasado jueves la exembajadora confirmó lo dicho por Pompeo sobre Ebrard y el programa que le resta el presunto humanismo en la política migratorio, “Quédate en México”.

“Hay que ver cuáles eran las ambiciones personales de Ebrard” y “para mí esto fue una traición a los principios que siempre México había mantenido en materia de migración”, señaló la diplomática mexicana en entrevista con León Krauze.

Bárcena expuso en la entrevista que hasta que apareció el libro “Guerras en la frontera” y ahora las Memorias de Pompeo, “simplemente ratifico que siempre se me engañó y que se me engañó en el sentido de no decirme que esto había sido un acuerdo, una negociación entre Ebrard y Pompeo y Nielsen”.

El canciller Marcelo Ebrard calificó de ingrata, rencorosa y obsesiva a Martha Bárcena por criticar con presuntas falsedades los acuerdos migratorios entre México y EU.

La respuesta se dio desde la mañanera cuando AMLO le dio foro para arremeter contra la mujer diplomática, la acusó de tenerle rencor obsesivo y ser ingrata, acusó el canciller Marcelo Ebrard a la ex embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena quien días atrás, aseguró que fue verdad lo declarado por Mike Pompeo, extitular del Departamento de Estado del país vecino, referentes a que el gobierno mexicano aceptó por debajo de la mesa, establecer el programa migratorio “Quédate en México”.

A pregunta expresa de la prensa mañanera sobre la calificación de la exembajadora donde calificó a Ebrard de ser un “coyote en el gallinero” con experiencia política entre el equipo amloista sin experiencia) y se dijo engañada sobre el convenio dado en el gobierno de Donald Trump, el titular de Relaciones Exteriores, dijo que ello sólo es parte de un rencor obsesivo que se refleja en la continuas descalificaciones de la parte de la diplomática.

“La ex embajadora se ha dedicado desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido, es un rencor obsesivo diría yo, su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días y lo que sostiene en la entrevista con León Krauze que ha dicho en otros foros es simplemente algo que es falso”.

Afirmó que fue Bárcena Coquí, quien prometió a Estados Unidos, que México sería el tercer país seguro para mantener a migrantes en su territorio, y sostuvo que pese a las presiones, él no aceptó.

“Ella en cambio ya les había dicho, y nunca le tuve confianza a ella por eso, y qué bueno que no se la tuve porque mira lo que está diciendo ahorita, y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington que es la embajada más importante en México, ya les había ella dicho que sí al tratado este de tercer país seguro, siempre y cuando fuera como en Turquía, Turquía hizo un acuerdo con la Unión Europea y que les pagan a cambio de, cuando la instrucción estratégica era jamás aceptar eso… simple y llanamente es falso”.

Según Ebrard Casaubón que la presión sobre el cobro de aranceles, nunca se hizo ni tampoco México se tornó un tercer país seguro.

“Nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultándole información al Presidente, no sería yo Canciller ahorita, pero también se le informamos al Senado, antes de ir yo a Estados Unidos, les recuerdo, fui al Senado de la República y les dije van a querer imponernos el tercer país seguro, para eso es el arancel, necesitamos un acuerdo político, unánime, ahí están los documentos, de regreso yo les mandé un informe día por día, mismo que el Presidente me dijo mándaselos con detalle, todo mandamos, todo informamos ¿qué se logró al final de esto? No tuvimos los aranceles y no tuvimos el tercer país seguro”.

El presid”.ente Andrés Manuel López Obrador acusó este martes a su exembajadora en Estados Unidos, Martha Bárcena Gorqui, de estar ya en “el bloque conservador”, y sentenció “que cada quien es responsable de su actos y la historia nos juzgará

El jefe del Ejecutivo federal expresó que no se arrepiente de haberla nombrado embajadora en Washington, pues señaló que cada quien es libre de tomar un camino, y que es “muchísimo mejor que la simulación, que la hipocresía”.

“¿Se arrepiente de haberla nombrado?”, se le custionó.

“No no, pero si está diciendo cosas, que no son cosas, pues no es más que ejercer el derecho de réplica (…) Es normal que se den estas cosas, son posiciones distintas, contrapuestas”, sostuvo el Presidente.

Compartir