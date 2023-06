Acusa Anaya: “AMLO anda muy ocupado haciéndola de jefe de partido, mientras el país se está cayendo a pedazos” (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de junio. “López Obrador anda muy ocupado haciéndola de jefe de partido, mientras que el país se está cayendo a pedazos, especialmente por la inseguridad”, espeta Anaya, con el agravante de que “está haciendo trampa como jefe de partido. Como es su costumbre, está violando la ley”, puesto que “el artículo 194 de la LGIPE establece claramente cuándo pueden los partidos elegir a sus candidatos: a partir de la tercera semana de noviembre. Hacer campaña antes de esa fecha es ilegal”.

Anaya denota también la puerilidad de la excusa del presidente, cuando justifica que no hay problema legal porque no están eligiendo al candidato presidencial de Morena, sino al “Coordinador de defensa de la 4T”. “De ese tamaño es el engaño, el fraude y la mentira. ¿Pues no que no mentir era uno de sus tres principios?”, argumenta el excandidato presidencial.

En el video, Anaya remarca los problemas que este gobierno no ha podido resolver y que, al contrario, se han agravado, como la salud, la educación y el cuidado del medio ambiente. Pero el más doloroso es la inseguridad. Recalca que “estamos viviendo el sexenio más violento en la historia de México”. Las cifras oficiales lo confirman. “Ve nomás a dónde nos llevó su locura de ‘abrazos y no balazos’ para los delincuentes. No vamos ni en el quinto año de gobierno y ya hay más muertos, más homicidios incluso que en los sexenios completos de Calderón y Peña Nieto”.

“El presidente la hace de jefe de partido, mientras la violencia está imparable. El presidente la hace de jefe de partido, mientras el sistema de salud va de mal en peor y el desabasto de medicamentos sigue. El presidente la hace de jefe de partido, mientras la educación cae en el peor caos de los últimos tiempos, con libros de texto que tienen más ideología que ciencia, planes de estudio improvisados y programas cancelados como las escuelas de tiempo completo. El presidente la hace de jefe de partido, mientras talan miles de árboles y acaban con ecosistemas completos para construir el Tren Maya. La hace de jefe de partido, mientras el gasto en la refinería de Dos Bocas se dispara a más del doble de lo programado, y no hay para cuándo pueda refinar una gota”, enumera Anaya.

“Cuando López Obrador no está en la mañanera está en campaña, entonces ¿a qué hora gobierna López Obrador? Por eso hay tanto caos. Los mexicanos lo eligieron para gobernar, para solucionar problemas, no para hacerla de jefe de partido”, resume Anaya, por lo que concluye que a López Obrador solo le importa “poner en la Presidencia a alguien dispuesto a obedecerlo”.

En su llamado final, Anaya propone: “No nos acostumbremos al atropello. No nos acostumbremos a que la ley se viole impunemente, precisamente por quienes debieran cuidarla. No permitamos que un presiente que juró cumplir la ley y dedicarse a servir al país, se dedique a ser jefe de partido en vez de gobernar”.

AMLO anda muy ocupado haciéndola de jefe de partido con sus corcholatas, mientras el país se cae a pedazos. En 5 años ya van más muertos que en todo el sexenio de Calderón. “Abrazos no balazos” fue un fracaso. Urge un cambio y en 2024 lo vamos a lograr. pic.twitter.com/htBF40V6db — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 19, 2023

