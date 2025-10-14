Activan maestros bloqueo en cruceros de la ciudad (10:05 h)

2025/10/14  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. Oaxaca es un total caos vial por los bloqueos de los maestros a diversos cruceros de la capital.

“Las huestes” de la Sección XXII del Nivel de Educación Indígena han activado el corte a la circulación en avenida del Tecnológico y calzada Madero, además de la carretera del Fortín bajando al monumento a la Madre.

De igual manera, ya no hay paso en ambos sentidos del Periférico a la altura de Chedrahui, así como el crucero de 5 Señores, en avenida Ferrocarril para subir al puente a desnivel.

También en avenida Universidad frente al edificio de rectoría

Lo mismo en Periférico a la altura de la calle Guerrero ambos sentidos.

