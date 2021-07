Abuelita participa en reto de TikTok, sale albureada y su reacción se hace viral (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de julio. El albur es un juego de palabras que tiene doble sentido y un significado lleno de picardía, esta forma de lenguaje ha estado presente en la cultura popular de México desde hace varias décadas y recientemente algunos usuarios de Tik Tok se han valido de este recurso para ganar likes sin importar que la víctima sea su propia abuela, tal como sucedió en la historia que a continuación les contamos.

Como se mencionó antes, fue en la plataforma de Tik Tok donde el usuario que se identifica como “Fran Escalera” publicó un video en el que aparecen varias personas en una reunión familiar realizando un reto, el cuál, consiste en decir un número y la terminación “germen no te vas”, por lo que la siguiente persona dice el siguiente número y la misma terminación.

Todo ocurría con normalidad y el desafío fue iniciado por una mujer quien dijo “uno, germen no te vas” y posteriormente siguió el desafió un nombre mencionó “dos, germen no te vas”, y así sucesivamente hasta que llegó el turno de la abuelita, quien se mostró atenta y concentrada al desarrollo del reto para no equivocarse y romper la cadena, por lo que muy seria dijo “cinco, germen no te vas”, provocando la risa de todos los presentes en la reunión.

Durante algunos segundos, la mujer se mostró confundida pues no sabía cuál era la razón que había provocado la risa de sus familiares y momentos después se dio cuenta de lo que había dicho y reaccionó de una manera muy divertida pues su expresión fue de sorpresa y casi se levanta de su silla con un salto.

Momentos después y con una pequeña risa en su rostro les recriminó a sus familiares por la broma pesada y expresó “¡Qué poca tienen, eh!”, mientras que las risas no pararon pues su reacción fue inmejorable.

En otro video compartido por el mimo usuario se puede apreciar que luego del pequeño regaño por la travesura de sus nietos, la mujer se mostró despreocupada y se tomó el asunto con mucho humor.

Abuelita participa en reto de #TikTok sale albureada y su reacción de hace viral pic.twitter.com/DYTwI8O54K — Lo + viral (@VideosVirales69) July 5, 2021

Reacciones en redes

Tras la publicación del video, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar pues mientras algunos usuarios se mostraron en contra de la broma subida de tono, otros internautas se mostraron muy divertidos por la situación y reconocieron a la mujer por haberse tomado la situación de buen humor.

Hasta el momento, el video publicado en la plataforma de Tik Tok acumula más de 25 millones de reproducciones y poco más de 4 millones de likes, cabe mencionar que este video llegó a otras redes sociales como Facebook, instagram y Twitter donde también se hizo viral su reacción tras descubrir que fue víctima de un albur.

