Abuchean al gobernador Enrique Alfaro en acto con Andrés Manuel López Obrador (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue abucheado este domingo en un acto en el que participó con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¡Fuera Alfaro, fuera Alfaro!”, gritaron habitantes.

El mandatario federal visitó Temacapulín para reunirse con pobladores y escuchar la respuesta final en torno a la construcción de la presa El Zapotillo.

Habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo anunciaron su autorización a la puesta en operación de la presa con una cortina de 80 metros, con la garantía de la construcción de un vertedero que no permita subir los niveles de agua para evitar inundar las poblaciones.

El presidente y representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aceptaron la propuesta, y López Obrador garantizó que en un mes regresará a firmar acuerdos y para liberar recursos económicos.

“Ahora lo que tenemos que decidir conjuntamente es cómo se va a reforzar el proyecto que se presentó. Según los técnicos de Conagua, con la propuesta que ellos hicieron, no se inundaban los pueblos; sin embargo, los técnicos de los pueblos, a quienes apoyan ustedes, tienen otro punto de vista, quieren más seguridad”, dijo López Obrador.

“Es decir, que además de lo que propone Conagua, haya obras para reforzar y garantizar que no va a haber en las peores circunstancias inundación de los pueblos, según lo que estamos entendiendo”, agregó.

El mandatario expresó que el análisis será realizado en dos semanas, y si se requiere más presupuesto para la obra se garantizará.

Además, propuso un plan integral de obras para las tres comunidades, el cual podría firmarse en un mes y ya con el acuerdo de la presa.

“Nos tenemos que unir todos, vamos con esta obra a que haya justicia, que no haya inundación de los pueblos, que mejoren las condiciones de vida, las condiciones de trabajo y que al mismo tiempo que la presa, que ya no va a inundar a los pueblos, va a servir para abastecer de agua a otros seres humanos que necesitan del agua, porque esa es la solidaridad verdadera, no podemos ser individualistas, egoístas”, dijo.

“Si en Guadalajara, la gente, sobre todo la gente humilde, pobre, requiere agua de este río, se le va a dar, por la voluntad de ustedes, agua a la gente humilde”, agregó.

Sin embargo, activistas exigieron el esclarecimiento de actos de corrupción en torno a la construcción del vaso, y una disculpa pública por el desplazamiento de pobladores de su lugar de origen.

Decisión inconforma al gobernador Alfaro

El Ejecutivo estatal expresó que el acuerdo que hizo López Obrador con las comunidades lo decepciona, pues el proyecto que ya había presentado Conagua garantiza la no inundación y se había dado garantía de audiencia a las comunidades.

“Lo que no entendemos es qué fue lo que hoy se propuso exactamente porque lo que se habló es de grupos técnicos de las comunidades, que yo no sé quiénes sean, ni conozco su propuesta, ni sé qué piden”, dijo.

El gobernador emecista dijo que grupos de Morena buscaron reventar la reunión y convertir un problema técnico en uno electoral.

“Nosotros vamos a cortar todo lo que esté a nuestro alcance, lo único que yo digo es que estamos en un momento en el que seguir apostándole a este tipo de ejercicios me parece que lo que nos va a hacer es alejarnos de una solución y, porque se escucharon las voces de los inconformes, se atendió su demanda, se les dio garantías de que no se van a inundar los pueblos, y sin embargo el problema sigue”, sostuvo.

Durante un acto público, el gobernador pidió no hacer uso de la palabra y el presidente pidió respeto hacía el mandatario estatal.

“Y lo que quiero pedirles de manera especial es que tengamos mucho respeto como lo merece el gobernador de Jalisco”, dijo.

