‘Absurda’ la idea de que México participara en acuerdo con Ovidio Guzmán: Abogado de ‘El Ratón’ (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de julio. Luego que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo”, se declaró este viernes culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico como parte de un acuerdo de culpabilidad con autoridades de EU, su abogado, Jeffrey Lichtman, calificó de absurda la idea de que el gobierno estadounidense incluyó al de México en la negociación del acuerdo de “El Ratón”.

“De alguna manera decía (Sheinbaum) que el gobierno de México debió participar en el proceso legal de la extradición. Me parece que ella sentía que el gobierno de EU no debió negociar un acuerdo con Ovidio Guzmán, porque se dice que es un terrorista, y nosotros en EU no negociamos con terroristas. Parece que ella no estuvo satisfecha con que no se informara al gobierno de México que varios capos fueran traídos a la Unión Americana”, dijo.