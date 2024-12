“A México se le respeta”: Sheinbaum defiende al país tras señalamientos de Canadá (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de diciembre. Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los comentarios recientes de la embajadora de Canadá, pues a diplomática había señalado que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, le expresó a Donald Trump que no hay comparación entre la frontera de Canadá y la que comparte Estados Unidos con México.

¿Qué le respondió Sheinbaum a la embajadora de Canadá?

Sheinbaum, al ser cuestionada sobre este comentario, respondió con firmeza: “No sé a qué se refiera, no vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí, es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y es la función de todos los mexicanos”.

La presidenta subrayó que México es un país con grandes riquezas y oportunidades, aunque reconoce que enfrenta problemáticas que están siendo atendidas. “Nosotros somos un grandioso país con enormes riquezas, con nuestras problemáticas que estamos atendiendo, y estamos desarrollando un presente y un futuro muy prometedor”.

En relación con el problema del consumo de fentanilo, Sheinbaum añadió: “México es un gran país, las problemáticas son distintas, sí. Recientemente se dio a conocer —yo no tenía tanta información, sabía que existía pero no tenía tantos detalles— que Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo”.

Canadá y EE. UU. tienen más problemas de consumo de fentanilo que México

Señaló que algunas ciudades canadienses, donde se ha liberalizado el uso de drogas, enfrentan un aumento en las muertes relacionadas con el consumo de opioides. La presidenta comparó esta situación con la de México, afirmando que el país tiene niveles muy bajos de adicción a fentanilo, aunque reconoció la existencia de otros problemas de adicción que están siendo abordados.

Sheinbaum también destacó que recientemente se descubrió un laboratorio de fentanilo en Canadá, lo que, según ella, demuestra que los problemas de ambos países son distintos.

“Esta idea de que no puede compararse uno con otro… pues sí, son problemas distintos, pero no por ello somos menos. Nunca, jamás”, concluyó y así, la presidenta reafirmó la importancia de no menospreciar a México frente a sus socios comerciales y destacó el esfuerzo de su gobierno por enfrentar los desafíos que se presentan en el país.

Publimetro

