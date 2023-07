A López Obrador le gustan las mujeres sumisas, es un misógino y machista: Carolina Viggiano (12:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 13 de julio. La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carolina Viggiano Austria aseguró en su visita a Oaxaca que los constantes ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la senadora Xóchitl Gálvez es porque a él le gusta que las mujeres sean sumisas.

En conferencia de prensa en donde estuvo acompañado del líder estatal del PRI, la también diputada federal señaló que los ataques contra la aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, se debe a que Gálvez Ruiz se le ha puesto al tú por tú y ha tenido un crecimiento y aceptación de miles de mexicanos a su proyecto.

“Decirles que al presidente le gustan las mujeres sumisas, yo fui víctima de la violencia del presidente de la República, a mí me hizo lo mismo que a Xóchitl Gálvez, decirle al pueblo de Hidalgo que yo les quería quitar sus apoyos sociales, y posteriormente ejerció violencia política como está haciendo con ella”, expresó.

Sin embargo, dijo, “el Presidente no hace nada con su gente, que pasa con las suyas, sale y las defiende, así no tengan un título legítimo, así no apoyen al deporte, así, hagan lo que hagan sale y las defiende”.

La dirigente nacional priista, recalcó que en el gobierno de la 4T las mujeres no son protagonistas, el gobierno de Andrés Manuel es un gobierno patriarcal absolutamente, es un gobierno misógino, machista, es un gobierno que quiere mujeres sumisas, y debe saber que ahora muchas mujeres que somos autónomas e independientes y pues no le caemos bien”.

¿Por eso impulsa a Claudia Sheinbaum se le preguntó a lo que respondió “Pues mire usted qué le puedo decir, la respuesta la tienen todos ustedes….

