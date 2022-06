A Laura Bozzo se le están cayendo los dientes en La Casa de los Famosos (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de junio. La presentadora de televisión de 69 años de edad Laura Bozzo, se ha convertido en la reina de los memes desde su ingreso al reality show de Telemundo ‘La Casa de los Famosos’, lo que la ha llevado ganarse el corazón de los miles de televidentes que día a día siguen el programa.

A Laura Bozzo se le están cayendo los dientes en La Casa de los Famosos. / Foto: Telemundo

La peruana se ha convertido en una pieza clave de La Casa de los Famosos gracias a su forma de ser que desde el día uno, ha generado controversia, desde la pelea con la exparticipante Niurka Marcos hasta los divertidos momentos que pasó al lado de Potro, entre ellos cuando perdió un diente lo que causó múltiples carcajadas entre los integrantes de la casa.

Dentro de los episodios más emblemáticos podemos encontrar uno en específico, cuando perdió un diente mientras comía junto a varios de sus compañeros, lo que causó varias risas entre ellas las de el exshore Potro, por lo que la peruana respondió “Ese diente te va a morder los huevos”.

Pero no todo es risas y diversión, ya que, desde su estadía en el reality show, Laura Bozzo ha perdido cuatro dientes en total, lo que ha alarmado a toda la audiencia, e incluso, la peruana teme que pueda perder toda la dentadura.

A Laura Bozzo se le están cayendo los dientes en La Casa de los Famosos. / Foto: Telemundo (Captura de pantalla Telemundo.)

Fue durante la transmisión en vivo que Laura Bozzo reveló que se encuentra muy asustada porque ya ha perdido cuatro dientes “Estoy asustada, tengo un clavo que sujeta todos los dientes y me da miedo que se caigan todos, voy a guardar este que se me cayó, el que se cayó fue uno pegado al pasado y no quiero que sea efecto dominó”.

Salvador Zerboni, también integrante del programa le aconsejó dejar de tomar café en ayunas porque el cambio de temperatura y los contrastes hacen que los dientes se debiliten.

