A las mujeres no sólo hay que reconocerlas, hay que catapultarlas porque son el motor de las familias oaxaqueñas: Juan Rosas (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de mayo. El candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por el partido Mujer, Juan Rosas Herrera extendió un gran reconocimiento a las mujeres oaxaqueñas, a quien consideró son el motor de las familias y de la sociedad.

El aspirante sostuvo que son las mujeres la columna vertebral de la sociedad, porque son ellas las que dan vida, trabajan y se desviven por la familia.

“Nueve meses cargar una vida en su vientre no es menor, no sólo debe de reconocerse y admirarse, si no también de impulsarse porque es la que manda, la que lleva, la que trae y consigue, pero también juegan un papel de consejera, amiga, doctora, psicóloga y maestra”, expresó.

En un emotivo encuentro con mujeres oaxaqueñas, Rosas Herrera detalló que el hecho de ser mujer es sinónimo de respeto, pero también implica un compromiso para generar las condiciones que hagan realidad la equidad de género por la que tanto han luchado y generar las condiciones para erradicar el mal social de la violencia de género.

Por eso, se dijo comprometido con las mujeres y en la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez se trabajará el doble para garantizar todas las condiciones de respeto, inclusión, equidad y una vida libre de violencia.

Añadió que está convencido que sin mujeres en un equipo de gobierno éste no avanza, en su planilla están integradas mujeres con capacidad, con ganas de trabajar y de gran talento que ayudarán a lograr un buen gobierno en la capital oaxaqueña.

