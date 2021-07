A dos meses de la tragedia en Línea 12 no hay responsables (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de julio. El pasado 3 de julio se cumplieron dos meses de la tragedia en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y aún no hay señalamiento de responsables por el colapso en una de las trabes del viaducto elevado que dejó como saldo 26 personas muertas y más de 100 heridos.

Hasta el momento, lo único que ha salido a la luz es el primer avance del dictamen a cargo de la empresa noruega que contrató el Gobierno capitalino para el peritaje externo y un adelanto del informe del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) respecto a la inspección física de la Línea Dorada.

No obstante, del peritaje por parte de la Fiscalía General de Justicia capitalina no se sabe nada, cuando se tenía previsto que los primeros resultados se entregarían a la par de la empresa noruega DNV el pasado 16 de junio, pero esto no se cumplimentó y por lo tanto sigue frenado el ‘castigo para quien resulte responsable’, como lo prometió el vocero de dicha institución, Ulises Lara.

Actualmente, derivado del colapso, continúan hospitalizados José Alvarado (50 años), Luis Rodríguez (50 años), Luis Arteaga (36 años) y Tania Lezama (15 años) en distintos nosocomios de la CDMX.

Como parte de la reparación del daño, la última actualización fue que se indemnizará a las 26 familias de los fallecidos por el accidente con un millón 920 mil pesos, según informó el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, Armando Ocampo.

Urgen Comisión Investigadora desde el Congreso local

Desde el Congreso capitalino, la fracción del PAN insiste en la creación de una Comisión Investigadora -propuesta rechazada por Morena- a fin de conocer la verdad de los hechos del pasado 3 de mayo en la L12 del Metro.

El diputado panista Christian Von Roehrich declaró a Publimetro que la iniciativa pretende formar un grupo imparcial en donde participen todas las fuerzas políticas, academia, técnicos e ingenieros civiles para una investigación exhaustiva de lo que sucedió y con el objetivo de citar a comparecer a servidores públicos involucrados con el proyecto y mantenimiento de la Línea Dorada, así como empresas constructoras.

En tanto, acerca de la ex directora Florencia Serranía, Von Roehrich consideró que fue tardía la separación de su cargo y aseveró que debe ser citada para ‘dar la cara ante el Congreso de la Ciudad de México’.

“Que la hayan destituido de su cargo dos meses después no significa que es borrón y cuenta nueva. Tiene responsabilidad y tiene que comparecer para que conozcamos la verdad y se sancione a los responsables”, enfatizó.

El legislador acusó que Serranía siempre fue protegida por Morena y nunca se aprobó su comparecencia ante el Congreso, incluso, las preguntas parlamentarias que se le enviaron no fueron atendidas por la funcionaria y ahora será el nuevo director del Metro el que deberá contestar.

“Califico con una negligencia criminal el actuar de Florencia Serranía ¿Cuál es el reto del nuevo director del Metro? Es enorme si no hay voluntad, transparencia y profesionalismo”, acotó.

Información de:Publimetro

