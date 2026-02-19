A bordo de camioneta lo mata a balazos, vinculan a proceso y prisión preventiva a responsable (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. Como resultado del trabajo ministerial y de investigación realizado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), se obtuvo auto de vinculación a proceso y prisión preventiva en contra de un hombre identificado como C.A.C.R., por el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en la región de la Costa.

De acuerdo con la causa penal, los hechos ocurrieron el 24 de diciembre de 2025, cuando un grupo de personas interceptó a la víctima, identificada como A.I.C.H.

Tras someterla, la subieron a una camioneta y la trasladaron por calles de la colonia La Planta, en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional.

Las investigaciones establecen que posteriormente los agresores realizaron disparos de arma de fuego en contra de la víctima, quien falleció a consecuencia de las lesiones sufridas durante el ataque.

Derivado de las indagatorias iniciales encabezadas por la Vicefiscalía Regional de la Costa, se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue ejecutada mediante un operativo coordinado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional y Policía Estatal. Posteriormente, el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Durante el desarrollo de las investigaciones, se estableció que C.A.C.R. presuntamente estaría relacionado con una red delictiva dedicada a la venta de drogas, así como con diversas carpetas de investigación por los delitos de homicidio y desaparición forzada cometida por particulares.

En audiencia inicial y tras valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el Juez de la Causa dictó auto de vinculación a proceso en contra de C.A.C.R. por el delito de homicidio calificado con ventaja, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgar el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reiteró su compromiso de realizar investigaciones exhaustivas y con estricto apego a la ley, a fin de garantizar a las víctimas directas e indirectas el pleno acceso a la justicia.

