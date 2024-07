9 integrantes de la orquesta Antología del Folklore fallecieron este lunes en un accidente en Perú (13:48 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de julio. Al menos nueve integrantes de la orquesta Antología del Folklore fallecieron este lunes en un accidente ocurrido en la provincia andina de Tarma, cuando el bus que los transportaba a Lima se despistó y cayó a un barranco de 200 metros de profundidad, según informó la Policía Nacional del Perú.

El grupo de músicos partió en la madrugada desde la ciudad de Oxampampa con sus 20 integrantes rumbo a la ciudad de Lima, pero alrededor de las 04:30 horas (09:30 GMT) el bus que los transportaba se despistó a la altura del kilómetro 20 de la carretera central.

El vehículo cayó a un abismo de 200 metros de profundidad en el sector Cochas Bajo, en el tramo de la carretera desde la ciudad de Tarma a La Oroya.

Tras el accidente, diez heridos fueron trasladados al hospital de Tarma, pero en ese centro de salud falleció uno de los músicos, según confirmó el director del hospital, Luis Fernando Correa, a la emisora RPP.

Los heridos más graves serán enviados a otros centros médicos por la gravedad de sus lesiones, indicó Correa.

Uno de los músicos sobrevivientes, Gilmer Venturo, dijo a la radio RPP que iban durmiendo cuando se produjo el siniestro y que despertó a 50 metros del bus de la empresa “Tumi de Oro”.

El músico dijo que no tienen seguro de trabajo ni de vida y que viven del dinero que obtienen de sus presentaciones ante el público en diferentes localidades.

En el lugar del accidente, los peritos de tránsito de la comisaría de Tarma trabajan en la investigación de la causa del siniestro y coordinan el remolque del bus.

Asimismo, un vocero de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) informó que el bus de la empresa La Merced contaba con autorización para dar el servicio de traslado de personas, con todos los permisos de circulación y seguros vigentes.

Sin embargo, este tipo de accidentes de transporte de pasajeros es frecuente en Perú por las difíciles condiciones geográficas, el mal estado de las carreteras y el exceso de horas de circulación de los conductores, entre otros motivos.

De acuerdo con información compartida por personal del Hospital Félix Mayorca Soto, los heridos fueron identificados como Omar Rodríguez, de 29 años; Ramos de la Cruz, de 38 años; Waldir Molina Carhuancho, de 30 años; Andrés Alberto Rivera Sánchez, de 33 años; Elmer Tumialán, de 52 años; Jesús Malma, de 36 años; Leonel Curi, de 30 años; Bryan Blancas, de 32 años y Jesús Barzola, de 24 años.

Fue a través de sus redes sociales, en donde se puede leer el último mensaje que la agrupación compartió antes del fatal accidente.

En él, hacían hincapié en que la música no debe parar y anunciaban sus próximos eventos; estarían amenizando el cumpleaños de uno de sus amigos y padrinos.

“La música no debe parar…Mañana seguimos con la rumba. En esta oportunidad, estaremos amenizando el cumpleaños de nuestro amigo y padrino, el ingeniero Raúl Arcos Blancas (…) Apunta la placa, después no digan que no les avisé, somos la orquesta de moda”, dice la publicación de Facebook.