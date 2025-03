5 y 6 de abril el “Torneo In Memoriam 2025 Dr. Hugo Sarmiento Díaz” (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. Con el aval de la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca y en el marco de la semana dedicada al fundador del Instituto Luis Sarmiento, el sábado 5 y domingo 6. En abril se realizará el torneo “In Memoriam 2025 Dr. Hugo Sarmiento Díaz”, el cual convoca a cinco categorías de ajedrecistas.

El torneo se realizará en las instalaciones del Instituto Luis Sarmiento, ubicado en la calle Fátima #100, Villas de San Luis. Las categorías de competencia son las siguientes: libre (categoría mixta, cualquier rating, edad y no clasificados), sub 17-20 años (2008 – 2005), sub 13-16 años (categoría mixta, nacidos en 2012-2009), sub 11-12 años (categoría mixta, nacidos en 2013-2014) y sub 10 años y menores (categoría mixta, nacidos entre 2015 y menores).

Las inscripciones se encuentran abiertas, hasta el 31 de marzo el costo es de $250 pesos, en el caso de alumnos de la institución sede el costo es de $150 pesos al igual que para integrantes de la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Oaxaca, en tanto para los clubes de ajedrez o instituciones educativas, a partir de 5 participantes, el costo será de $200 pesos.

El sistema de competencia será suizo a 6 rondas para todas las categorías, el ritmo de juego para la categoría libre será de 60+15 (sesenta minutos por jugador más quince segundos de incremento por jugada). Mientras que el ritmo de juego para las categorías infantiles y juveniles será de 30+30.

La primera ronda se realizará el sábado 5 de abril a las 9:00 horas, la inauguración será al mediodía, enseguida iniciará la segunda ronda, mientras que a las 15:30 iniciará la tercera ronda. En tanto, para el domingo 6 de abril a las 9:00 de la mañana se jugará la cuarta ronda, a las 12:00 horas, será la quinta ronda, a las 15:00 horas se jugará la sexta ronda, finalmente a las 18:00 horas se contempla la clausura.

