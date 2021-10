5 valores que debes enseñar a tus hijos para convertirlos en grandes personas (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. Actualmente nos encontramos en medio de una crisis social que la pandemia ha llevado a cuestionar. Creo que todo se reduce a una falta de valores que se agudiza en nuestras generaciones más jóvenes. Nosotros, como padres somos los responsables de educar a nuestros hijos con los valores necesarios para que sean grandes seres humanos y con ello, nuestra sociedad sea mejor.

A continuación he seleccionado algunos valores que me parece importante enseñar a nuestros pequeños. Espero que te sean de utilidad.

Gratitud

Antes de los 2 años, podemos comenzar a enseñar a nuestros hijos a dar las gracias aunque aun no tengan claro el concepto. La manera más sencilla de mostrarles la importancia de este valor es con el ejemplo: cuando alguien en casa tenga un gesto amable verbalizar y reconocer que aprecias ese gesto o ese regalo. Más adelante, hacia los 4 o 5 años podemos comenzar a inculcarles el ser agradecido por lo que se tiene y el valorar la fortuna de tener determinada situación o cosa (el tener salud, escuela, comida, familia, juguetes etc.).

Humildad

Este va de la mano con el de arriba. El estar agradecido por tener ciertas condiciones favorables (socialmente, económicamente, familiarmente y en salud) no me hacen ni superior ni inferior a los demás. Desde que nuestro pequeño comienza a ir a la escuela podemos enseñarle qué es la humildad, pues en justo en la escuela donde experimentará por primera vez las grandes diferencias. Podemos enseñarle no todos somos iguales, pero que siempre aportan y enseñan cosas distintas. Como siempre, la mejor manera de enseñarle es predicando con el ejemplo.

Honestidad

Es un valor muy importante y muy vasto, el cual debemos inculcar a nuestros hijos siempre de acuerdo a su edad. A una edad temprana, tu hijo conoce la noción de “mío”, y le enoja que tomen sus cosas. Esa es la gran oportunidad que tenemos para que comprenda que no puedo tomar nada que no sea mío si no lo pido y me lo prestan. De igual manera, nosotras no podemos tomar sus cosas sin avisarles.

Sinceridad

De la mano de la honestidad viene la sinceridad. Desde pequeños debemos enseñarles que es importante hablar siempre con franqueza. Debemos ser muy claros con ellos y explicarles que el no decir la verdad completa no es ser recto. Nuevamente, prediquemos con el ejemplo y evitemos cosas como “tu papá no te deja agarrar sus cosas pero esta vez no le diré nada” pues son acciones deshonestas que se contraponen con el valor que queremos inculcar.

Generosidad

Los niños son generosos y empáticos por naturaleza, fomentemos actividades que involucren este valor. Muchas de nosotras donamos la ropa o los juguetes que nuestros hijos ya no usan pero son pocas las veces que nuestros hijos se involucran en esta actividad y muchas veces no saben que están ayudando a alguien. Otra manera de fomentar la generosidad es llevando , ocasionalmente, algo para compartir en el salón de clases y si está además elaborado por nuestro pequeño será sumamente gratificante para él.

