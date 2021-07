5 señales de que tu móvil puede estar siendo hackeado o espiado (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de julio. Muchos no lo piensan así pero es evidente que un smartphone no es un juguete. En un teléfono móvil guardamos multitud de información privada como contactos, correos electrónicos, fotografías, contraseñas y cuentas bancarias, por lo que al igual que no dejamos la puerta de nuestra casa o coche sin cerrar con llave, tampoco deberíamos tener desprotegido nuestro teléfono móvil.

No en vano, los teléfonos de hoy en día no dejan de ser pequeños ordenadores que caben en la palma de nuestra mano y de la misma manera que un ordenador puede ser hackeado, lo mismo puede pasarle a un terminal móvil.

Por todo ello ten cuidado si tu smartphone tiene alguno de estos síntomas ya que es posible que alguien te esté espiando o te hayan hackeado.

La batería del teléfono se drena más rápido de lo normal

Aunque en la mayoría de las ocasiones se debe a que algunas aplicaciones se han quedado ejecutando en segundo plano, es posible también que la batería se esté gastando más rápido de lo normal porque tu smartphone ha sido hackeado.

Por eso mismo y antes de alarmarse, lo mejor es comprobar cuantas aplicaciones se están ejecutando en segundo plano. Si no hay demasiadas y a pesar de todo la batería se drena con rapidez, podríamos tener un problema.

Hay aplicaciones que no recuerdas haber descargado

¿Hay aplicaciones nuevas que no recuerdas haber descargado? O la noche anterior bebiste más alcohol del que podías aguantar o es posible que tu dispositivo pueda estar infectado.

Y es que existe malware que instala aplicaciones no deseadas en nuestros smartphones siendo esto un grave peligro para nuestra seguridad.

Publicidad y pop-ups por todas partes

Seguramente una de las señales más claras. Si usando el smartphone aparecen pop-ups, ventanas emergentes o todo tipo de publicidad, lo más seguro es que esto se deba a un adware o malware.

Nuestro consejo es que nunca pulséis sobre estos enlaces y que sigáis este tutorial para conseguir eliminar este tipo de “virus”.

El smartphone funciona realmente lento

Otra de las señales de que nuestro smartphone esté infectado o algún hacker haya accedido a él, es que de repente funcione realmente lento. Esto puede ser porque exista algún software malicioso que esté actuando en segundo plano y por lo tanto consumiendo recursos y energía del dispositivo móvil.

El dispositivo móvil se caliente más de lo normal

Si usamos un smartphone durante algunas horas ya sea para jugar, ver series o navegar por redes sociales, lo más lógico es que se caliente. Sin embargo lo que no es normal es que el teléfono se caliente cuando no lo estemos usando.

Si esto es así, es posible que tengamos malware instalado y que se esté ejecutando en segundo plano. Si además de calentarse, el teléfono también va lento (punto anterior), lo más seguro es que nuestro dispositivo haya sido infectado por algún hacker.

Por supuesto que tu smartphone tenga alguno de estos síntomas no significa que esté infectado pero ya sabéis más vale prevenir que curar. La otra cuestión es: ¿merece la pena un antivirus en Android? Realmente, no, no tienes que preocuparte por los virus en Android. Simplemente, debes utilizar el teléfono móvil con precaución, al igual que con cualquier otro dispositivo electrónico.

Información y foto de:https://andro4all.com/

