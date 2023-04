En el tianguis puedes comprar frutas y verduras frescas, carne, enlata dos, mariscos y muchos comestibles habitualmente de productores locales, pero hay algunos que podrían representar un riesgo para tu salud o tu bolsillo.

A continuación, te mostramos cinco cosas que nunca deberías comprar en los también llamados ‘sobre ruedas’ o ‘pulga’ para sacar el máximo provecho a estos mercados callejeros.

Medicamentos

Adquirir medicinas no es cualquier cosa, por ello, siempre debes hacerlo en farmacias validadas por las autoridades de tu país o ciudad. Los tianguis no son buena opción porque no puedes corroborar el origen de los fármacos. Tú salud es lo más importante.

Cosméticos

Los cosméticos también son una mala opción. En los mercados sobre ruedas pueden ser encontrados a precios muy accesibles, eso podría hacerte ahorrar dinero, pero, ¿a cambio de qué? Estos productos mal regulados pueden causar afectaciones en la piel.

Detergentes sueltos

Los detergentes sueltos pueden ser una gran opción para economizar gastos. Si encuentras un vendedor de confianza aprovecha, sino, mejor compra marcas reconocidas. La calidad es importante considerante que puedes arruinar ropa o tu casa.

Muchos de los productos de limpieza son hechos en casa por emprendedores, eso significa que pueden no cumplir con las normas de calidad requeridas.

Perfumes piratas

Algo similar del caso anterior son los perfumes piratas, a pesar de que se encuentran en precios bajos su calidad tiende a ser mala. Lo mejor que podría sucederte es una infección ligera en la piel o ropa machada.

Dispositivos electrónicos

Aquí no hay mucho qué pensar. No contribuyas con la delincuencia, a pesar de que en los tianguis puedes encontrar artículos originales, no es un secreto de que algunos de ellos no son legales. No compres dispositivos electrónicos robados.

Además, no tendrás ningún tipo de garantía de que el producto electrónico funcione correctamente.

En resumen, aunque los tianguis pueden ser una buena opción para encontrar precios muy bajos, debes tener cuidado al comprar: