33 personas han sido asesinadas en México relacionadas con el proceso electoral (18:00 h)

En los últimos nueve meses han sido asesinadas 33 personas relacionadas con el proceso electoral, de las cuales 16 competían por algún cargo de elección popular; los más afectados han sido militantes de Morena, de acuerdo con un informe de Laboratorio Electoral.

Enero ha sido el mes más violento con ocho asesinatos registrados, lo que confirma la tendencia en procesos electorales pasados que relaciona los tiempos de definición de candidaturas con picos de violencia.

Sobre los 16 aspirantes asesinados, el informe detalla que cinco pertenecían a Morena; cuatro al PAN; tres a Movimiento Ciudadano; dos del PRD; y uno del PRI y Partido Verde, respectivamente.

En total, se han registrado 50 casos de distintos tipos de violencia además de los asesinatos: 11 atentados, dos amenazas y cuatro casos de secuestro o desaparición.

Las ejecuciones se han registrado en 13 entidades siendo Guerrero (8) la entidad con mayor incidencia. Le sigue Veracruz (5) y Michoacán (5). Por su parte, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Morelos y Zacatecas han registrado una respectivamente.

La metodología señala que se eligió el periodo de junio de 2023 a septiembre de 2024, más allá de las fechas oficiales del proceso electoral, porque en esta ocasión se realizaron procesos de selección de candidaturas de manera anticipada.

También se incluyeron otros casos que si bien no están relacionados con las candidaturas sí afectan el clima de violencia del proceso electoral y evidencian un contexto adverso. Estas categorías hacen referencia a asesinatos de perfiles políticos que no buscaban un cargo (funcionariado), asesinatos de excandidaturas y exfuncionarios/as de los poderes ejecutivo y/o legislativo que no buscaban un cargo, y ataques a miembros de las autoridades electorales.

Al respecto, Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, señaló que con este informe preliminar se anticipa que 2024 sea el proceso más violento en la historia.

“Creemos que hemos visto una tendencia a la alza en las últimas semanas. El nivel donde más afectación hay es el municipal, y hay muchos estados que todavía están cerrando sus precampañas a nivel municipal”, expuso.

