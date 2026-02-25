28 y 29 de marzo en San Gabriel, Mixtepec,“La vuelta del Café 2026” (18:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero. Con dos días de competencia y una ruta de 35 kilómetros de gran exigencia, el sábado 28 y domingo 29 de marzo, en San Gabriel Mixtepec, Juquila, se llevará a cabo la denominada “La vuelta del Café”, modalidad maratón mountain bike, justa que convoca la participación de cuatro categorías: infantil, juveniles, elite y máster.

Para los ciclistas de montaña interesados en competir, la cuota de inscripción es de $450 pesos, el kit básico de participación incluye: número de competidor con chip electrónico, playera conmemorativa, puntos de hidratación, abastecimiento en ruta, medalla de participación, servicio de primeros auxilios y arco de meta.

Los pasos para inscribirse son los siguientes: realizar el pago, el cual puede ser mediante depósito o transferencia, enviar foto clara del comprobante de pago, nombre completo, edad, sexo, categoría, nombre de equipo y foto pro para publicarla. Para mayores informes se pueden comunicar a los teléfonos 954 125 24 26 o al 954 167 23 04.

En la categoría infantil varonil participan en la división de pañales, A 5-6, B 7-8, C 9-10, D 11-12, mientras que la Juvenil A y B, otorgarán al primer lugar $1,000 pesos, al segundo $700 pesos y al tercero $400 pesos. En tanto en la categoría juvenil A+B, el primer sitio se llevará $1,200 pesos, el segundo lugar obtiene $800 pesos, para el tercer lugar se entregan $400 pesos.

En la categoría elite, el primer lugar recibe $3,500 pesos, el segundo se lleva $2,500 pesos, para el tercer lugar se contemplan $1,500 pesos y $1,000 pesos para el primer lugar, misma premiación es tanto para la rama femenil como varonil. En la categoría 95 kilogramos, se reconocerá el esfuerzo con $1,200 pesos para el primer lugar, $800 pesos para el segundo y $400 pesos para el tercero.

