28 turistas de 70 dieron positivo a covid-19 luego de regresar de Cabo San Lucas a Texas (16:50 h)

Oficio tomado de la Ciudad de Austin, Texas.

Oaxaca de Juárez, 31 de marzo. El Departamento de Salud Pública de Austin está investigando un grupo de casos positivos de COVID-19 que involucran a un gran grupo que regresó de Cabo San Lucas, México.

Hace aproximadamente una semana y media, aproximadamente 70 personas de unos 20 años partieron en un avión alquilado para un viaje de vacaciones de primavera. Parte del grupo regresó en vuelos comerciales separados. Actualmente, 28 adultos jóvenes en este viaje han dado positivo por COVID-19 y docenas más están bajo investigación de salud pública. Cuatro de los casos confirmados no presentaron ningún síntoma.

Austin Public Health y UT Health Austin y University Health Services se han puesto en contacto con todas las vacaciones de primavera a bordo del avión mediante manifiestos de vuelo del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los 28 casos confirmados se autoaislan en este momento. Otros están en cuarentena mientras son monitoreados y probados. El Departamento de Servicios de Salud del Estado ha sido notificado.

Si bien México en el momento de su viaje no estaba bajo un aviso de viaje federal, los residentes del condado de Austin-Travis deben seguir las recomendaciones de viaje de los CDC que indican que los viajeros evitan todos los viajes internacionales no esenciales. Unas vacaciones de ocio de cualquier tipo no se consideran esenciales.

Las cifras muestran que casi la mitad de los que dieron positivo para COVID-19 en el condado de Austin-Travis tienen entre 20 y 40 años de edad.

“El virus a menudo se esconde de manera saludable y se administra a aquellos que corren un grave riesgo de ser hospitalizados o morir, “El Dr. Mark Escott, Autoridad de Salud Provisional del Condado de Austin-Travis, dijo. “Si bien las personas más jóvenes tienen menos riesgo de complicaciones, no son inmunes a las enfermedades graves y la muerte por COVID-19”.

Si bien COVID-19 causa solo una enfermedad leve para la mayoría de las personas, representa un peligro significativo para las poblaciones vulnerables, incluidas las personas mayores y las que tienen afecciones de salud subyacentes como enfermedades cardíacas, enfermedades de inmunodeficiencia, diabetes y enfermedades pulmonares. En los Estados Unidos, las personas de 65 años y más representan casi la mitad (45%) de las hospitalizaciones y el 80% de las muertes asociadas con COVID-19, según los CDC.

Para las personas jóvenes y saludables, la principal preocupación de salud pública es el riesgo de que transmitan el virus a otros. En el condado de Austin-Travis, se estima que el número de personas mayores de 65 años es de 132,000, aproximadamente el 10% de la población. Al mismo tiempo, también es peligrosamente erróneo para las personas jóvenes y sanas creer que no sufrirán síntomas graves si se infectan con COVID-19: a partir del 16 de marzo, el 20% de todas las hospitalizaciones relacionadas con COVID-19 en los Estados Unidos estaban entre los 20 y 44 años.

Este brote surgió mucho después de que la Ciudad de Austin y el Condado de Travis intensificaran las acciones para proteger a los más susceptibles de ser atrapados y hospitalizados por COVID-19. Un nuevo Grupo de trabajo de salud pública de Austin para hogares de ancianos está estableciendo instalaciones de aislamiento de hogares de ancianos para proporcionar a los pacientes de COVID-19 un lugar seguro para recuperarse mientras mantiene seguros a otros residentes y al personal de los hogares de ancianos.

Los hospitales actualmente están restringiendo visitantes y familiares en las instalaciones. Asegúrese de anotar su información médica, incluyendo altura, peso, medicamentos actuales, alergias e historial médico. Si tiene deseos particulares con respecto a su atención médica, escríbalos y hable con sus familiares.

Austin Public Health continúa pidiendo a la comunidad en general que tome medidas preventivas diarias para detener la propagación de la enfermedad, que incluyen:

Lava tus manos.

Cubra los estornudos y la tos con un codo o pañuelo doblado.

Evita tocarte la cara.

Quédese en casa y salve vidas. Solo salga por necesidades esenciales si está bien sin síntomas.

Si usted es un cuidador, asegúrese de establecer un plan en caso de que esté enfermo.

Para obtener más información, visite www.AustinTexas.gov/COVID19 .

